快訊

改這家台廠接手？美超微傳遭甲骨文取消大單 股價盤前重摔逾12%

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

百萬股東小確幸來了 合庫金、彰銀和台企銀全發放「這項紀念品」

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部審竣南投縣國土功能分區圖 20縣市完成

中央社／ 台北23日電

內政部國土署今天說，內政部已審竣南投縣國土功能分區圖，目前除了台北市及桃園市外，全國已有20個縣市完成國土功能分區圖審議作業。

國土署透過新聞稿表示，內政部今天召開國土計畫審議會第48次會議，審議「南投縣國土功能分區圖（草案）」，就南投縣府依專案小組審查意見修正後成果進行討論。

國土署說，針對未符合國土保育地區劃設條件的零星土地處理方式、鄉村區單元、城鄉發展地區第2類之3等相關議題，縣府已依全國通案劃設條件及南投縣因地制宜劃設方式處理，全案原則同意通過。

國土署表示，內政部國土審議會已完成全國20個直轄市、縣市國土功能分區圖審議工作，並刻正檢核確認直轄市、縣市報部核定的國土功能分區圖修正成果，請尚未將國土功能分區圖草案提送內政部審查以及審竣尚未繳交修正成果的縣市政府，積極辦理國土計畫法定工作，以引導土地合理利用，落實國土永續精神。

國土 南投 內政部

延伸閱讀

南投名間焚化爐爭議不斷 白委要求政院撤回國有地撥用

地籍圖重測後面積相差快2分地 屏縣府籲地主務必到場指界

軍營也被倒廢棄物 中檢淨土專案查緝環保犯罪集團

接見環團代表 賴總統重申核能使用「三前提」

相關新聞

新北勞動教育學院深化勞動教育 共創勞資和諧！

由新北市政府勞工局推動的「勞動教育學院」自100年成立以來，已累積開辦超過170班以上專業課程、培訓人次持續成長，總培訓時數更突破6000小時規模，長期深耕勞動教育，成果豐碩，並且朝向勞方、資方、政府三贏的和諧目標邁進。 學院以「課程免費、師資堅強、實務導向」為核心亮點，廣受企業與工會肯定，整體課程滿意度長期維持高評價。今年度課程規劃總時數達156小時，開設「勞資會議代表研習初階班」4班、「勞方代表進階班」2班、「資方代表進階班」2班及「精進班」2班，另辦理「勞動專題演講」8場次，持續提供系統化且高品質的學習資源。 近年除吸引新北在地勞工踴躍參與外，亦有來自各縣市之工會幹部、企業代表跨區報名，形成跨縣市、跨產業的課程教學。隨著產業型態變遷與工會分布日益多元，學院課程也持續調整內容，回應不同產業與勞動型態需求，深化勞資雙方對話基礎。 本期課程延續高實用度規劃，邀集具實務經驗的專家學

國際IP角色遍地開花 台灣節慶的甜蜜困境

4月還沒過完，台灣已迎來可能是史上最多國際娛樂IP輪番上陣。從各地燈會的超人力霸王、超級瑪利歐、泡泡瑪特和變形金剛，到桃園市即將上路的迪士尼公車，堪稱各IP角色在台大會師，好不熱鬧。 各國IP在台灣遍地開花，固然吸引民眾四處拍照打卡，人人笑容滿面；官員也樂得開出人潮紅盤，政績漂亮。然而每隔一陣就會湧起的討論又不免：為何台灣的節慶，幾乎都充斥外國IP？最可悲的是，大家已幾乎習慣。

高德地圖紅綠燈倒數精準「高雄也納入」 交通局急澄清：數據無外洩

中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差，引發資安疑慮，高雄市議員郭建盟也實測發現紅綠燈倒數秒數幾乎無秒差，懷疑是是APP採用政府TDX公開提供的號誌資料或是大數據演算預判；高市交通局緊急澄清，號誌數據絕無外洩，也未對外提供任何API介接介面。

歷史上的今天／1965年美總統特使訪台 與蔣總統交換意見

1965年4月23日，美國總統特使洛奇偕夫人及隨員等一行，當日上午9時50分自菲來華訪問一天。洛奇所乘的美國總統座機抵達台北時，時任外交部長沈昌煥及各國駐華使節均在機場歡迎，沈昌煥隨即陪同洛奇檢閱儀隊。

挺賴總統核電轉彎？核安會主委陳明真：核電有助穩電價

．因應非核家園的轉彎，攸關國內能源安全的核三廠再運轉計畫，日前已正式進入審查階段。立委今表示，假如台灣沒有核電，勢必面對電力必缺、電價必漲、空汙必增。核安會主委陳明真今指出，核電有助於電價穩定。

從NG蔬果到送餐陪伴，扶輪惜食廚房成為最有溫度的永續地球力！

今年，世界地球日的主題「地球力」（Our Power, Our Planet）強調：改變地球未來的力量，就掌握在我們每一個人的手中。殊不知，食物浪費正是最貼近每個人的日常生活，亦是最常被忽視的溫室氣體排放源；為此，2016年，法國通過全球首部《反食物浪費法》，丹麥非營利組織 DanChurchAid開始營運全球首家「剩食超市WeFood」，台灣扶輪也在同年展開第一次大型惜食行動，並於2020年啟用惜食中央廚房。 相較於法國以立法、丹麥採商業模式來因應全球每年浪費10.5億噸食物及其排放出8至10%的全球溫室氣體量，台灣扶輪則逐步發展成一項兼顧永續與社區照顧的社會行動，透過人與人的共同協作，將醜食物轉化為每天送到長者手中的美味便當；迄今十年，累計搶救數萬公斤的NG蔬果、送出超過60萬份餐食，締造的公益價值逾3,200萬元，這就是發生在台灣最真實的「地球力」見證。 每一份便當，都是一份來自眾人的疼惜 早上七點，惜食廚房的志工已經開始處理果菜市場送來形狀不漂亮的四季豆、賣相不佳的地瓜葉等NG蔬果，這些在商

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。