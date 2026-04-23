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內政部審竣南投縣國土功能分區圖 20縣市完成
內政部國土署今天說，內政部已審竣南投縣國土功能分區圖，目前除了台北市及桃園市外，全國已有20個縣市完成國土功能分區圖審議作業。
國土署透過新聞稿表示，內政部今天召開國土計畫審議會第48次會議，審議「南投縣國土功能分區圖（草案）」，就南投縣府依專案小組審查意見修正後成果進行討論。
國土署說，針對未符合國土保育地區劃設條件的零星土地處理方式、鄉村區單元、城鄉發展地區第2類之3等相關議題，縣府已依全國通案劃設條件及南投縣因地制宜劃設方式處理，全案原則同意通過。
國土署表示，內政部國土審議會已完成全國20個直轄市、縣市國土功能分區圖審議工作，並刻正檢核確認直轄市、縣市報部核定的國土功能分區圖修正成果，請尚未將國土功能分區圖草案提送內政部審查以及審竣尚未繳交修正成果的縣市政府，積極辦理國土計畫法定工作，以引導土地合理利用，落實國土永續精神。
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