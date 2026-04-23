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分散訴訟、賠償風險 衛福部與社工座談獲共識、將研訂社工保險機制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長呂建德。聯合報系資料照
衛福部次長呂建德。聯合報系資料照

剴剴案社工被依過失致死判刑，昨天1600位社工走上街頭控訴，國家才應負保證人責任。衛福部今天邀基層社工舉行座談會，次長呂建德說明，會中達成重要共識，將由衛福部研擬社工責任保險機制，依不同領域社工訂出不同費率，財源選項包括保險或基金，尚須深入研擬。另，為廣納第一線社工建議，將規劃北中南東四分區，與社工座談。

衛福部今天下午舉行「公私部門協力穩定社工人力座談會」會議時間約2小時。呂建德說，衛福部於會中提案，比照醫療糾紛處理機制，成立一基金或保險，若社工執行業務不慎觸法，遇訴訟、損害賠償要求時，可以財源協助社工，類似機制在瑞士行之有年，社工因故挨告時，司法訴訟相關費用，均由責任保險理賠。

呂建德說，該制度如何執行，衛福部尚在研議，瑞士採保險制，我國研議財源方向，包括基金、保險二種方式，因社工有不同類別，保護性社工、脆弱家庭社工等彼此差異大，還需區分公、私部門社工，需計算不同費率，尚需一段研議時間，衛福部立場是希望「Slow but true（緩慢但真誠）」的擬定完善機制，目標是要讓社工同仁出事時，有一降低風險機制，對此，與會社工均非常支持。

衛福部24日將另許行會議，邀法界就社工保證人地位一事進行討論。呂建德說，今天與會社工系所教師，提到教育現場許多家長開始擔心，孩子讀社工系「最後卻被人上銬」，而他認為，社工助人也要助己，應翻轉社工高責任、低權力情況，衛福部將持續研議，至於社工是否有保證人義務，衛福部將與法界討論，釐清責任界線。

保證人地位是讓社工走上街頭主因。呂建德指出，他昨天親赴陳抗現場，看到許多自己的學生挺身而出，他很感動，認為社工有專業、有熱情，希望為弱勢做更多事情，近期因社工遭判刑，需負保證人地位一事，讓社工有如驚弓之鳥，事實上，社工有保證人地位一事，並非法界人人都認同，「一審並非終審」，後續衛福部將舉辦至少3場會議，與法界學者、檢察官、法官體系溝通。

呂建德另強調，針對社工的訴求與期盼了解第一線社工的建議，後續也將規劃北中南東四區之分區座談，蒐集第一線意見後來強化政策回饋機制，盼在專業原則與責任治理下，持續強化制度設計與跨域溝通，確保兒少與弱勢族群之權益獲得周延保障。

社工 衛福部 呂建德

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