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監委指勞動人權須與國際接軌 勞動部：檢討法規

中央社／ 台北23日電

美國海關暨邊境保護局去年對自行車廠巨大集團發布暫扣令，監察院今天指台灣勞動人權法規與制度和國際存在落差，促勞動部檢討改進。勞動部表示，將持續檢討法規與國際接軌。

自行車大廠巨大機械去年遭美國海關暨邊境保護局（CBP）以涉及強迫移工勞動，發布暫扣令，為台灣產業拋下震撼彈，也顯示國際對於台灣的勞權、人權保障更為重視。

監察院通過調查報告，指台灣勞動人權法規與制度和國際標準存在落差，促請勞動部檢討改進；監委王幼玲今天說，企業不能再有「便宜移工」思維，因為招聘成本都須由雇主支付。

對此，勞動部回應，全球供應鏈人權治理標準快速演進，歐美主要貿易夥伴已陸續將國際勞工組織（ILO）強迫勞動指標納入企業盡責調查的勞動人權規範，尤其美國已對60個經濟體啟動是否遏止強迫勞動商品進口的審查，歐盟「禁止強迫勞動產品上市規章」（FLR）也將於2027年12月全面實施。

勞動部表示，嚴正認知此一趨勢，已在2月發布「企業防制強迫勞動參考指引」，將ILO中11項強迫勞動指標，例如抵債勞務、扣發薪資、生活條件，轉化為可操作的實務工具，透過「五大構面」行動架構與「四大核心工具」，引導企業從自身管理延伸至整體供應鏈，涵蓋風險自我評估，協助企業接軌國際人權治理框架。

勞動部表示，在全球供應鏈治理趨勢下，無論是品牌商、供應鏈廠商，公平招募移工風險高低已直接影響企業的市場地位與聲譽，已經與經濟部合作，3月起持續透過跨部會宣導及入場輔導，協助企業將符合規範要求轉化為競爭優勢，共同強化台灣在國際永續供應鏈中的正面形象。

勞動部並表示，已經規劃修正就業服務法第5條及第40條等相關規定，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可等身分文件及收取保證金等行為，以符合國際規範，後續也會持續蒐整國際法規資訊，適時研議修正相關勞動法規，確保國內制度與國際標準接軌。

美國 監委 監察院

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