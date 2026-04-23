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卓榮泰提醒防汛整備 整合萬支監視器導入AI淹水辨識

中央社／ 台北23日電

汛期將至，行政院長卓榮泰今天聽取汛期防汛整備工作報告後指示，經濟部內政部須提高警覺並提前部署，持續提升汛期應變能力，且面臨極端氣候強降雨挑戰，應善用科技精進防汛整備、防災應變，例如整合近萬支監視器，導入AI淹水影像辨識技術。

經濟部及內政部今天在行政院會報告「汛期防汛整備工作」，行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，台灣今年正面臨先抗旱、後防汛的狀況，防汛工作絕不能掉以輕心。

卓榮泰說，經濟部與內政部須提高警覺並提前部署，持續提升汛期應變能力，包含進行防汛設施全面整備，加強與縣市政府的共同整備及相關演練，確保防汛防災的各項設施及機能皆能有效啟用。

根據簡報，全台目前設施設備總體檢已完成大型移動式抽水機預布1798台、抽檢水門及現勘巡檢全數雨水抽水站232座等，以及備妥18萬餘個防汛塊、2萬2664公尺防水擋板、5萬餘個沙包及太空包，可供即時運用；此外，今年1月至3月，下水道清淤巡檢已完成69.6公里並持續強化維護。

卓榮泰指出，政府迄今已完成雨水下水道建設總長度約5747公里，歷來縣市易致災區域，也強化排水系統性治理，並透過防水閘門補助及相關措施來降低災損，另針對花蓮馬太鞍溪各項災後重建工程及防汛整備，更要持續追蹤緊盯各計畫進度，以確保在汛期前，馬太鞍溪可達到目標防洪標準。

面對極端氣候強降雨挑戰，卓榮泰要求善用科技精進防汛整備與防災應變，例如整合9650支監視器，導入AI淹水影像辨識技術，以及運用溢淹示警系統、雨水下水道水位監測等，即時掌握災情動態，並提升應變效率。

卓榮泰提醒，除硬體設施到位，現場人員也要熟悉操作，確保汛期高峰時能即時投入運作。

行政院長 經濟部 李慧芝 卓榮泰 內政部

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