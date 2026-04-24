王道銀行再度榮獲碳揭露計畫CDP評鑑最高等級A級 同步入選標普全球2026永續年鑑及全球銀行業Top 5%

王道銀行再度榮獲碳揭露計畫CDP評鑑最高等級A級，圖右為王道銀行永續長張倫瑋副總經理。 圖／王道銀行 提供

王道銀行（O-Bank）深耕永續經營再獲國際評鑑肯定！於全球碳排放揭露指標機構國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）2025年「氣候變遷」（Climate Change）問卷評比中，王道銀行再度榮獲最高等級「A級」肯定；此外，王道銀行亦入選全球永續評鑑機構標普全球（S&P Global）的2026永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2026），並躋身全球銀行業入選企業的Top 5%。諸多國際永續評鑑佳績，表彰王道銀行致力落實永續發展的卓越績效，已深獲國際具公信力的永續評鑑機構高度認可。

國際碳揭露計畫（CDP）為多家國際法人機構於2000年成立的獨立非營利組織，是全球最具指標性的碳排放揭露平台，每年邀請企業參與問卷評比，藉此檢視企業在氣候治理、減碳目標與行動實踐等，並據其執行成效給予評級，此評級成績更已是全球投資機構與採購機構決策的重要指標之一，台灣共有逾千家企業參與評比。王道銀行自2023年起主動參與CDP「氣候變遷」問卷評比以來，已連續三年獲得領導等級肯定，且連續兩年獲評為最高等級「A級」。

此外，王道銀行在永續發展的全面表現，再次入選標普全球（S&P Global）2026永續年鑑。標普全球每年根據企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment，CSA）成績，表揚在各自產業中展現出永續發展優勢的企業，今年標普全球一共從9,200家企業中評選出848家入選2026永續年鑑。王道銀行今年不僅已是連續三年入選永續年鑑，更從去年全球銀行業入選企業Top 10%進步至Top 5%。

王道銀行不僅積極推動自身低碳營運，更致力發揮金融中介者力量，引導並協助產業與社會永續轉型，包括把環境、社會、公司治理（Environment，Social，Governance）風險因子全面納入授信業務與投資標的審核流程中，將資金導入對永續有所助益的產業夥伴，引導投融資對象更重視永續議題；同時，王道銀行依循碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting and Financials，PCAF）準則，全面檢視投融資部位的碳排放量，藉以訂定投融資組合的年度減碳目標，並透過永續連結授信等資金導引與議合等方式，帶動更多產業夥伴落實減碳行動；此外，王道銀行更訂有內部碳定價機制，藉由將投融資對象的碳排放量納入內部管理計價中，鼓勵業務單位將投融資對象的碳排放量納入其決策考量，並逐步轉向承作對環境友善的產業客戶；在個人金融服務上，王道銀行近年也持續推出結合低碳理念的創新金融產品與服務，包括消費碳排放明細功能及低碳生活卡、交通減碳明細功能以及交通減碳卡等，期能運用金融力量，讓消費者在日常生活中就能實踐減碳。

王道銀行企業永續暨溝通處處長張倫瑋副總經理表示：「王道銀行在結合金融本業與永續發展上向來不遺餘力，希望能打造與客戶共贏、與環境共生、與社會共好的永續企業。」