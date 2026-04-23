新北勞動教育學院深化勞動教育 共創勞資和諧！

今年，世界地球日的主題「地球力」（Our Power, Our Planet）強調：改變地球未來的力量，就掌握在我們每一個人的手中。殊不知，食物浪費正是最貼近每個人的日常生活，亦是最常被忽視的溫室氣體排放源；為此，2016年，法國通過全球首部《反食物浪費法》，丹麥非營利組織 DanChurchAid開始營運全球首家「剩食超市WeFood」，台灣扶輪也在同年展開第一次大型惜食行動，並於2020年啟用惜食中央廚房。 相較於法國以立法、丹麥採商業模式來因應全球每年浪費10.5億噸食物及其排放出8至10%的全球溫室氣體量，台灣扶輪則逐步發展成一項兼顧永續與社區照顧的社會行動，透過人與人的共同協作，將醜食物轉化為每天送到長者手中的美味便當；迄今十年，累計搶救數萬公斤的NG蔬果、送出超過60萬份餐食，締造的公益價值逾3,200萬元，這就是發生在台灣最真實的「地球力」見證。 每一份便當，都是一份來自眾人的疼惜 早上七點，惜食廚房的志工已經開始處理果菜市場送來形狀不漂亮的四季豆、賣相不佳的地瓜葉等NG蔬果，這些在商

2026-04-22 11:16