新北勞動教育學院深化勞動教育 共創勞資和諧！
由新北市政府勞工局推動的「勞動教育學院」自100年成立以來，已累積開辦超過170班以上專業課程、培訓人次持續成長，總培訓時數更突破6000小時規模，長期深耕勞動教育，成果豐碩，並且朝向勞方、資方、政府三贏的和諧目標邁進。
學院以「課程免費、師資堅強、實務導向」為核心亮點，廣受企業與工會肯定，整體課程滿意度長期維持高評價。今年度課程規劃總時數達156小時，開設「勞資會議代表研習初階班」4班、「勞方代表進階班」2班、「資方代表進階班」2班及「精進班」2班，另辦理「勞動專題演講」8場次，持續提供系統化且高品質的學習資源。
近年除吸引新北在地勞工踴躍參與外，亦有來自各縣市之工會幹部、企業代表跨區報名，形成跨縣市、跨產業的課程教學。隨著產業型態變遷與工會分布日益多元，學院課程也持續調整內容，回應不同產業與勞動型態需求，深化勞資雙方對話基礎。
本期課程延續高實用度規劃，邀集具實務經驗的專家學者授課，課程內容亦因應當前勞動環境變化，包含平台經濟興起所衍生的外送員權益保障與相關條例規範、罷工權行使、工會運作實務等重大勞動政策議題之解析，協助學員理解勞資爭議發展脈絡與應對方式以及掌握未來趨勢。
其中「勞資會議代表研習班」分為初階、進階與精進三類，內容涵蓋勞資會議召開所需的基本知識、法令與會議進行注意事項；並以分組模擬方式進行，讓學員透過角色扮演理解不同立場的考量與需求，熟悉勞資會議程序。課程更特別邀請前勞動力發展署署長黃秋桂、律師沈以軒、全產總顧問謝創智等多位勞動法學專業講師進行授課。
「勞動專題演講」則聚焦近期熱門勞動議題，或針對新修法規進行前後影響分析，通常以假日半天方式舉辦，提供平日工作繁忙的勞工進修機會，協助民眾提升應對新型態勞動問題的能力。
報名電話：(02)22983639 分機110新北勞動教育學院邱小姐
更多資訊請上「新北勞動雲/勞動教育平臺」https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/LaborLawEdu
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