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高德地圖紅綠燈倒數精準「高雄也納入」 交通局急澄清：數據無外洩

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差，引發資安疑慮，高雄市議員郭建盟也實測發現紅綠燈倒數秒數幾乎無秒差。圖／翻攝自高雄市議員郭建盟threads
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差，引發資安疑慮，高雄市議員郭建盟也實測發現紅綠燈倒數秒數幾乎無秒差。圖／翻攝自高雄市議員郭建盟threads

中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差，引發資安疑慮，高雄市議員郭建盟也實測發現紅綠燈倒數秒數幾乎無秒差，懷疑是是APP採用政府TDX公開提供的號誌資料或是大數據演算預判；高市交通局緊急澄清，號誌數據絕無外洩，也未對外提供任何API介接介面。

中國推出的高德地圖針對台灣部分可以顯示紅綠燈倒數秒數，多數情況接近「零誤差」、精準度高，引發大眾好奇其原理為何，但也引來國安疑慮問題。高雄市議員郭建盟昨日在衛武營前的中正路、三多路口實際測試，發現高德地圖竟「精準顯示」該處紅綠燈秒數，毫無秒差，他為此在文中標註市長陳其邁，稱「市長，連我們高雄也淪陷了」。

「您快查查誰把高雄數據賣掉，登錄還要綁手機資訊，台灣連號誌資訊都被中國掌握，會不會哪天紅綠燈全被控制？」郭建盟表示，目前無法證明高德地圖在台灣一定是「官方介接」，因為交通部運輸資料流通服務平臺TDX能提供付費號誌資訊，供外部介接運用，此外高德曾對外說明號誌資訊來源，稱紅綠燈讀秒可以靠用戶移動行為與大數據演算來預判。

郭建盟表示，高德地圖「幾乎即時、誤差極小」的能，最值得優先懷疑的不是純AI，也不是純介接，而是混合型，有些路口可能靠模型，有些路口可能有政府TDX公開提供的號誌資料，這是基於現有公開資訊所做的推論；數發部直接問交通部TDC委任的資拓宏宇國際股份有限公司，把資料號誌資料賣給誰，仿當初處理小紅書APP的逆向工程封包分析，逐步拆解軟體，找出紅綠燈秒數資訊與APP、設備、App 跟伺服器之間怎麼通訊。

高雄市交通局也表示，針對中國高德地圖在高雄可顯示路口紅綠燈資訊，第一時間已啟動內部清查，「並無數據外洩，亦未提供高德地圖任何相關交通數據或數據串接資料」；高雄核心號誌控制系統的時制資料，均儲存於交控中心內部獨立封閉環境，與網際網路採取「實體隔離」架構，兩者之間沒有任何實體線路或無線連結，亦未對外提供任何API介接介面。

交通局強調，外部導航業者或民間單位完全無法透過網路存取、讀取或竄改本市號誌控制權，市府目前也未將高雄市「號誌即時秒數資訊」傳送至交通部運輸資料交換平台(TDX)。交通局將持續監控交控系統運作，並與資安專家合作定期檢測，確保交通控制系統在封閉、安全的環境下運作，全力守護本市交通秩序與市民資料安全。

大數據 交通部 高雄市 紅綠燈 中國大陸 地圖

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