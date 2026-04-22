從NG蔬果到送餐陪伴，扶輪惜食廚房成為最有溫度的永續地球力！

今年，世界地球日的主題「地球力」（Our Power, Our Planet）強調：改變地球未來的力量，就掌握在我們每一個人的手中。殊不知，食物浪費正是最貼近每個人的日常生活，亦是最常被忽視的溫室氣體排放源；為此，2016年，法國通過全球首部《反食物浪費法》，丹麥非營利組織 DanChurchAid開始營運全球首家「剩食超市WeFood」，台灣扶輪也在同年展開第一次大型惜食行動，並於2020年啟用惜食中央廚房。

從理事長楊奕蘭（左）到70多歲的阿嬤（中）、90歲的阿祖（右），都是惜食廚房的熱心志工，因為這不只是在做一份便當，而是在傳遞一份疼惜與溫暖。 圖／鸞九辰 攝影

相較於法國以立法、丹麥採商業模式來因應全球每年浪費10.5億噸食物及其排放出8至10%的全球溫室氣體量，台灣扶輪則逐步發展成一項兼顧永續與社區照顧的社會行動，透過人與人的共同協作，將醜食物轉化為每天送到長者手中的美味便當；迄今十年，累計搶救數萬公斤的NG蔬果、送出超過60萬份餐食，締造的公益價值逾3,200萬元，這就是發生在台灣最真實的「地球力」見證。

每一份便當，都是一份來自眾人的疼惜

早上七點，惜食廚房的志工已經開始處理果菜市場送來形狀不漂亮的四季豆、賣相不佳的地瓜葉等NG蔬果，這些在商業市場上被判定「沒有價值」的食材，卻在曾任職於喜來登飯店的大廚巧手下，轉化為營養均衡的美味便當。

「一名長者告訴我們，吃了六年的惜食便當後，不僅三高指數全數達標，甚至連脂肪肝也消失了！讓醫師也開始對惜食廚房感到好奇。」惜食台灣行動協會理事長、國際扶輪3523地區前總監楊奕蘭篤信地表示，我們的便當色香味俱全、米飯軟硬適中，絕對不是外界誤以為把剩下的食材隨便煮一煮；同時，每一道菜會拍照存證並留樣冷凍48小時，食安規格比照專業餐飲，從不馬虎。

惜食廚房的靈魂人物是曾任職於喜來登飯店的大廚，他並不把這裡當作慈善食堂，而是視為展現專業與愛心的舞台。 圖／鸞九辰 攝影

十一點前，450份熱騰騰的便當準時出發，分為 A、B 兩條主線並由扶輪社友開車配送至各里長辦公室與社區據點。楊奕蘭強調：「我們不只是把便當送出去，更希望透過走出家門領餐，把長者帶出來，里長也能藉此關心並掌握長者的身心近況。曾有獨居長者未按時領餐，里長上門查看後發現阿嬤跌倒在家中，方能及時送醫。」

廚房裡的畫面同樣溫馨動人。90歲的阿祖與70~80歲的阿嬤志工，每日熱忱地為弱勢族群包便當，楊奕蘭說：「在這裡，每一份便當都是一份疼惜。而且這份疼惜不只來自於一人，是許多人共同完成的，令我感動不已。」

當超高齡社會遇上全球暖化，一份便當解兩道難題

惜食行動的起點，可追溯至2016年。當時，創會理事長簡承盈考察香港「惜食堂」後決定引進台灣，並以募集10萬個便當為號召，喚起社會對NG蔬菜與資源浪費的重視。歷經四年的觀察與籌備，2018年正式成立協會，2020年中央廚房啟用，如今已是每日供餐超過450份、每年約送出超過10萬份的「扶輪惜食廚房」。

惜食廚房每日處理的食材來源包括NG蔬菜、即期食品與各界捐贈物資，每日產出450份便當，一年可達逾10萬份。 圖／鸞九辰 攝影

隨著台灣邁入超高齡社會，獨居長者的照顧缺口日益擴大。楊奕蘭觀察到，對長者而言，那份準時送達的便當不僅是一日兩餐的溫飽，更是每日固定有人關心的安全感；為此，她期盼：「未來能將惜食廚房制度化，建立可複製的SOP流程，最終目標是在全台12個扶輪地區複製這套模式，讓更多的弱勢長者能獲得關心。」

與此同時，惜食廚房也正在歷經關鍵期。協會主委林子軒定義現階段的兩大任務：「一是轉型，從珍惜食物的觀念推廣晉升為食教於樂；二為延續，在每年約750萬元的經費壓力下，維持設備運轉與服務不中斷。」

值得一提的是，身為教育工作者的楊奕蘭格外關注全球暖化議題：「食物若被隨意丟棄不僅造成資源浪費，還會加劇全球暖化。」是以，她引領泰北國際雙語學校的學生走進廚房，從洗菜、切菜到打包便當、親手送餐，親身體驗食物從田間到餐桌的艱辛旅程，讓學生直呼：「這是我吃過最好吃的便當，因為裡面有愛。」

林子軒則見證三個兒子參與志工服務後的轉變：「大兒子學會檢查冰箱，提醒家人先吃快過期的食物；二兒子開始懂得維持環境整潔；小兒子身高雖僅110公分，卻在活動中主動幫忙搬運沉重物資。我看見，善意在孩子心中萌芽了！」

主委林子軒（左）與第六屆理事長楊奕蘭（右）均認同減少食物浪費是降低溫室氣體排放的關鍵，並致力於透過教育將愛地球的理念轉化為全民的永續運動。 圖／鸞九辰 攝影

來自台灣的地球力，讓惜食行動成為全球典範

台灣扶輪的惜食行動，因符合國際扶輪的核心精神「超我服務」（Service Above Self），意指將服務他人置於個人利益之上，使其獲得國際扶輪基金會認列為「全球典範計畫」，還曾吸引美國米其林一星主廚專程來台參訪，

「惜食不只是珍惜食物，更多的是『疼惜』，疼惜地球、愛護資源。」楊奕蘭道出惜食的定義，並由衷地呼籲：「不要小看自己，只要你願意，愛是可以發酵的。」因為，無論是愛惜一顆醜蔬菜、一小時的志工時間或供應一天450份便當的「一日捐」，都能成為實踐「地球力」的第一步，願意開始就是最好的行動。