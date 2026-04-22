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從NG蔬果到送餐陪伴，扶輪惜食廚房成為最有溫度的永續地球力！

撰文／ 陳翌函

今年，世界地球日的主題「地球力」（Our Power, Our Planet）強調：改變地球未來的力量，就掌握在我們每一個人的手中。殊不知，食物浪費正是最貼近每個人的日常生活，亦是最常被忽視的溫室氣體排放源；為此，2016年，法國通過全球首部《反食物浪費法》，丹麥非營利組織 DanChurchAid開始營運全球首家「剩食超市WeFood」，台灣扶輪也在同年展開第一次大型惜食行動，並於2020年啟用惜食中央廚房。

從理事長楊奕蘭（左）到70多歲的阿嬤（中）、90歲的阿祖（右），都是惜食廚房的熱心志工，因為這不只是在做一份便當，而是在傳遞一份疼惜與溫暖。 圖／鸞九辰 攝影
從理事長楊奕蘭（左）到70多歲的阿嬤（中）、90歲的阿祖（右），都是惜食廚房的熱心志工，因為這不只是在做一份便當，而是在傳遞一份疼惜與溫暖。 圖／鸞九辰 攝影

相較於法國以立法、丹麥採商業模式來因應全球每年浪費10.5億噸食物及其排放出8至10%的全球溫室氣體量，台灣扶輪則逐步發展成一項兼顧永續與社區照顧的社會行動，透過人與人的共同協作，將醜食物轉化為每天送到長者手中的美味便當；迄今十年，累計搶救數萬公斤的NG蔬果、送出超過60萬份餐食，締造的公益價值逾3,200萬元，這就是發生在台灣最真實的「地球力」見證。

每一份便當，都是一份來自眾人的疼惜

早上七點，惜食廚房的志工已經開始處理果菜市場送來形狀不漂亮的四季豆、賣相不佳的地瓜葉等NG蔬果，這些在商業市場上被判定「沒有價值」的食材，卻在曾任職於喜來登飯店的大廚巧手下，轉化為營養均衡的美味便當。

「一名長者告訴我們，吃了六年的惜食便當後，不僅三高指數全數達標，甚至連脂肪肝也消失了！讓醫師也開始對惜食廚房感到好奇。」惜食台灣行動協會理事長、國際扶輪3523地區前總監楊奕蘭篤信地表示，我們的便當色香味俱全、米飯軟硬適中，絕對不是外界誤以為把剩下的食材隨便煮一煮；同時，每一道菜會拍照存證並留樣冷凍48小時，食安規格比照專業餐飲，從不馬虎。

惜食廚房的靈魂人物是曾任職於喜來登飯店的大廚，他並不把這裡當作慈善食堂，而是視為展現專業與愛心的舞台。 圖／鸞九辰 攝影
惜食廚房的靈魂人物是曾任職於喜來登飯店的大廚，他並不把這裡當作慈善食堂，而是視為展現專業與愛心的舞台。 圖／鸞九辰 攝影

十一點前，450份熱騰騰的便當準時出發，分為 A、B 兩條主線並由扶輪社友開車配送至各里長辦公室與社區據點。楊奕蘭強調：「我們不只是把便當送出去，更希望透過走出家門領餐，把長者帶出來，里長也能藉此關心並掌握長者的身心近況。曾有獨居長者未按時領餐，里長上門查看後發現阿嬤跌倒在家中，方能及時送醫。」

廚房裡的畫面同樣溫馨動人。90歲的阿祖與70~80歲的阿嬤志工，每日熱忱地為弱勢族群包便當，楊奕蘭說：「在這裡，每一份便當都是一份疼惜。而且這份疼惜不只來自於一人，是許多人共同完成的，令我感動不已。」

當超高齡社會遇上全球暖化，一份便當解兩道難題

惜食行動的起點，可追溯至2016年。當時，創會理事長簡承盈考察香港「惜食堂」後決定引進台灣，並以募集10萬個便當為號召，喚起社會對NG蔬菜與資源浪費的重視。歷經四年的觀察與籌備，2018年正式成立協會，2020年中央廚房啟用，如今已是每日供餐超過450份、每年約送出超過10萬份的「扶輪惜食廚房」。

惜食廚房每日處理的食材來源包括NG蔬菜、即期食品與各界捐贈物資，每日產出450份便當，一年可達逾10萬份。 圖／鸞九辰 攝影
惜食廚房每日處理的食材來源包括NG蔬菜、即期食品與各界捐贈物資，每日產出450份便當，一年可達逾10萬份。 圖／鸞九辰 攝影

隨著台灣邁入超高齡社會，獨居長者的照顧缺口日益擴大。楊奕蘭觀察到，對長者而言，那份準時送達的便當不僅是一日兩餐的溫飽，更是每日固定有人關心的安全感；為此，她期盼：「未來能將惜食廚房制度化，建立可複製的SOP流程，最終目標是在全台12個扶輪地區複製這套模式，讓更多的弱勢長者能獲得關心。」

與此同時，惜食廚房也正在歷經關鍵期。協會主委林子軒定義現階段的兩大任務：「一是轉型，從珍惜食物的觀念推廣晉升為食教於樂；二為延續，在每年約750萬元的經費壓力下，維持設備運轉與服務不中斷。」

值得一提的是，身為教育工作者的楊奕蘭格外關注全球暖化議題：「食物若被隨意丟棄不僅造成資源浪費，還會加劇全球暖化。」是以，她引領泰北國際雙語學校的學生走進廚房，從洗菜、切菜到打包便當、親手送餐，親身體驗食物從田間到餐桌的艱辛旅程，讓學生直呼：「這是我吃過最好吃的便當，因為裡面有愛。」

林子軒則見證三個兒子參與志工服務後的轉變：「大兒子學會檢查冰箱，提醒家人先吃快過期的食物；二兒子開始懂得維持環境整潔；小兒子身高雖僅110公分，卻在活動中主動幫忙搬運沉重物資。我看見，善意在孩子心中萌芽了！」

主委林子軒（左）與第六屆理事長楊奕蘭（右）均認同減少食物浪費是降低溫室氣體排放的關鍵，並致力於透過教育將愛地球的理念轉化為全民的永續運動。 圖／鸞九辰 攝影
主委林子軒（左）與第六屆理事長楊奕蘭（右）均認同減少食物浪費是降低溫室氣體排放的關鍵，並致力於透過教育將愛地球的理念轉化為全民的永續運動。 圖／鸞九辰 攝影

來自台灣的地球力，讓惜食行動成為全球典範

台灣扶輪的惜食行動，因符合國際扶輪的核心精神「超我服務」（Service Above Self），意指將服務他人置於個人利益之上，使其獲得國際扶輪基金會認列為「全球典範計畫」，還曾吸引美國米其林一星主廚專程來台參訪，

「惜食不只是珍惜食物，更多的是『疼惜』，疼惜地球、愛護資源。」楊奕蘭道出惜食的定義，並由衷地呼籲：「不要小看自己，只要你願意，愛是可以發酵的。」因為，無論是愛惜一顆醜蔬菜、一小時的志工時間或供應一天450份便當的「一日捐」，都能成為實踐「地球力」的第一步，願意開始就是最好的行動。

理事長楊奕蘭（中）說：「扶輪人最重要的就是親手服務。」因此，惜食廚房平日送餐均由扶輪社友開車親自送往各里長辦公室或社區據點。 圖／鸞九辰 攝影
理事長楊奕蘭（中）說：「扶輪人最重要的就是親手服務。」因此，惜食廚房平日送餐均由扶輪社友開車親自送往各里長辦公室或社區據點。 圖／鸞九辰 攝影

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