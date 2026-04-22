快訊

春哥侃陸／共軍「過航橫當」 從試驗到實戰預示的3轉折

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合新聞網威秀包場寵會員！爽看《超級瑪利歐銀河電影版》再領大禮包、LINE POINTS

聯合新聞網／ 台北訊
4/18 聯合新聞網電影包場，「銀河冒險」活動中獎會員齊聚松仁威秀共賞《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖片提供／聯合新聞網）
4/18 聯合新聞網電影包場，「銀河冒險」活動中獎會員齊聚松仁威秀共賞《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖片提供／聯合新聞網）

看新聞了解天下事，還能包場請你看電影！聯合新聞網攜手環球影業推出的【銀河冒險】線上扭蛋活動，成功將網路上的閱讀足跡轉化為真實世界的驚喜。就在 4 月 18 日週末午後，百名幸運中獎的 udn 會員受邀前往「MUVIE CINEMAS 松仁威秀」，共同參與《超級瑪利歐銀河電影版》電影包場派對。現場氣氛熱烈，豐富的報到好禮與有獎互動，更讓現場會員大讚「當 udn 會員真的太幸福」。

本次電影包場為聯合新聞網【銀河冒險】會員活動的首波登入獎勵。只需於 4/7 前登 (加) 入 udn 會員抽一次扭蛋，就有機會受邀參加《超級瑪利歐銀河電影版》電影包場活動。後續還有電影周邊抽獎資格，只要持續抽扭蛋，就能獲得更多抽獎機會。

報到處驚呼連連！人人有獎 LINE POINTS 與驚喜禮包誠意爆表

現場報到處擠滿排隊人潮，每位會員均可領取專屬驚喜禮包。（圖片提供／聯合新聞網）
現場報到處擠滿排隊人潮，每位會員均可領取專屬驚喜禮包。（圖片提供／聯合新聞網）

活動當日中午，現場報到處擠滿排隊人潮。聯合新聞網在報到櫃檯為每位會員準備驚喜禮包和電影海報。不少會員在領取票券時，看到沉甸甸的禮物盒紛紛表示：「原本以為只是來看電影，沒想到還有禮物拿！」還有會員在完成報到後，帶著滿手禮物請工作人員幫忙拍照留念。

會員在完成報到後，帶著滿手禮物請工作人員幫忙拍照留念。（圖片提供／聯合新聞網）
會員在完成報到後，帶著滿手禮物請工作人員幫忙拍照留念。（圖片提供／聯合新聞網）

除了報到處的會員專屬好禮，主辦單位還安排高互動性的小遊戲。只要完成報到手續，掃 QRcode 即可現領 LINE POINTS 5 點，人人有獎，直接讓現場氣氛在電影開演前就嗨到最高點。

只要完成報到手續，掃 QRcode 即可現領點數，人人有獎。（圖片提供／聯合新聞網）
只要完成報到手續，掃 QRcode 即可現領點數，人人有獎。（圖片提供／聯合新聞網）

噓小編快閃出擊，看電影受訪加送電影海報

電影放映後，驚喜並未畫下句點。udn「噓！星聞」小編主動出擊，在散場處進行快閃訪問，邀請會員分享電影觀後感。只要願意受訪、暢談對電影與活動的心得，就能加碼獲得一份電影海報。

udn 新聞小編進行快閃訪問，願意受訪分享心得的會員可獲得電影海報。（圖片提供／聯合新聞網）
udn 新聞小編進行快閃訪問，願意受訪分享心得的會員可獲得電影海報。（圖片提供／聯合新聞網）

現場不少大小影迷看到獨家海報紛紛報名，還有小朋友拉著家長一起踴躍接受採訪，從喜歡的劇情到角色大談特談，充分展現 udn 會員的熱情與高黏著度。

小朋友拉著家長一起踴躍接受採訪。（圖片提供／聯合新聞網）
小朋友拉著家長一起踴躍接受採訪。（圖片提供／聯合新聞網）

讓閱讀成為價值：成為 udn 會員的「有感」好處

聯合新聞網表示，這場包場盛會的百位出席者，全是透過免費成為 udn 會員並參加聯合新聞網【銀河冒險】線上有獎活動被抽中的幸運會員。透過這樣的互動，讓 udn 會員與平台之間，不再只有「看新聞」的關係，而是能更貼近讀者的生活，提供更多優質的內容、體驗和實質回饋給會員。

4 月 18 日電影包場「MUVIE CINEMAS 松仁威秀」影廳現場。（圖片提供／聯合新聞網）
4 月 18 日電影包場「MUVIE CINEMAS 松仁威秀」影廳現場。（圖片提供／聯合新聞網）

4 月 18 日的電影包場圓滿落幕，但這只是聯合新聞網一系列會員福利的一環。未來 udn 將持續結合各界資源，將「內容」與「生活福利」緊密結合。現在就成為 udn 會員，並維持每日登入習慣，下一次現場活動就換你入座！

相關新聞

從NG蔬果到送餐陪伴，扶輪惜食廚房成為最有溫度的永續地球力！

今年，世界地球日的主題「地球力」（Our Power, Our Planet）強調：改變地球未來的力量，就掌握在我們每一個人的手中。殊不知，食物浪費正是最貼近每個人的日常生活，亦是最常被忽視的溫室氣體排放源；為此，2016年，法國通過全球首部《反食物浪費法》，丹麥非營利組織 DanChurchAid開始營運全球首家「剩食超市WeFood」，台灣扶輪也在同年展開第一次大型惜食行動，並於2020年啟用惜食中央廚房。 相較於法國以立法、丹麥採商業模式來因應全球每年浪費10.5億噸食物及其排放出8至10%的全球溫室氣體量，台灣扶輪則逐步發展成一項兼顧永續與社區照顧的社會行動，透過人與人的共同協作，將醜食物轉化為每天送到長者手中的美味便當；迄今十年，累計搶救數萬公斤的NG蔬果、送出超過60萬份餐食，締造的公益價值逾3,200萬元，這就是發生在台灣最真實的「地球力」見證。 每一份便當，都是一份來自眾人的疼惜 早上七點，惜食廚房的志工已經開始處理果菜市場送來形狀不漂亮的四季豆、賣相不佳的地瓜葉等NG蔬果，這些在商

3國領空不給過 賴訪史瓦帝尼取消 我元首出訪變故多

賴清德總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，總統府21日傍晚臨時宣布，由於中國當局以經濟脅迫等強力施壓，專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國，臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量飛航安全等因素，總統出訪行程暫緩。這也是我國首度因為陸方打壓，臨時取消總統出訪友邦行程。

歷史上的今天／1954年遭緬甸羈留義胞 回台置七堵國校

1954年4月22日，為緬甸政府羈留在緬境密鐵拉集中營內近5年的愛國義胞男女老幼共172人，晚上乘大陸災胞救濟總會所包的民航隊專機抵達台北。大陸災胞救濟總會理事長谷正綱、秘書長方治及有關機關代表百餘人，均在機場歡迎並獻花。

信仰盛事留下3個省思 是誰在消磨媽祖的慈悲？

又到了三月瘋媽祖的年度宗教盛事，台灣兩大媽祖進香遶境活動——白沙屯媽祖進香及大甲媽祖遶境，再次牽動百萬信眾的心。除了藍綠白各政黨政治人物來「蹭媽祖」比人氣外，在「粉紅超跑」與「大甲媽」交織的宗教熱潮背後，今年頻傳的暴力衝突、物資浪費及環境亂象，卻像是一面照妖鏡，映照出信仰活動在規模極大化後，逐漸失焦真正宗教信仰的宗旨—慈悲與莊嚴。

台師大又爆霸凌 體操隊奧運奪牌教練被控拿剪刀威脅

台師大競技運動系及其相關體操培訓體系小師大體操班傳出霸凌案，競技運動系副教授、巴黎奧運體操銅牌唐嘉鴻前教練翁士航及助理教練麥劉湘涵，於訓練過程中涉有不當管教與權力壓迫情形，經霸凌防制委員會調查小組認定屬實。對此，台師大學生會呼籲校方應全面檢討救濟、校隊管理機制。

惠宇秋紅谷 七期鉅作 千坪造境 新案登場

中台灣繁華之最 台中七期 台中七期市政特區，正以驚人的速度完成其作為「國際大城」的最後拼圖。從府會政經核心出發，不僅坐擁世界地標「台中國家歌劇院」，更緊鄰新光三越、大遠百兩大百貨龍頭，以及蔦屋書店、誠品生活等文化指標。 近年來，七期的發展規模與商務密度已全面比肩台北信義區。隨著旗艦豪辦引領金控中心、國際企業接力進駐，這裡不再只是台中的七期，更是面向世界的門戶。 全球頂級奢華飯店競相插旗，定義層峰生活圈 國際大城的價值，往往由頂級飯店的密度來決定。在現有的日月千禧酒店、林酒店帶動下，七期即將迎來最璀璨的飯店群像： • JW萬豪（JW Marriott）： 全台首座萬豪旗下最高等級奢華品牌，即將進駐台中商銀總部「台中之鑽」。• 安達仕酒店（Andaz）： 凱悅酒店集團旗下最具設計靈魂的精品品牌，預計2026年驚豔登場。• 天成丰閣-樂捷、長榮「寓采」： 兩大集團先後入主，為高端商務與餐飲服務注入新活力。 此外，國泰「置地廣場 台中」攜手台北101團隊打造34層複合式摩天大樓，將頂級購物中心與豪辦合而為一，與周邊星級酒店連袂勾勒出全台最具質感的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。