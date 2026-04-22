聯合新聞網威秀包場寵會員！爽看《超級瑪利歐銀河電影版》再領大禮包、LINE POINTS

看新聞了解天下事，還能包場請你看電影！聯合新聞網攜手環球影業推出的【銀河冒險】線上扭蛋活動，成功將網路上的閱讀足跡轉化為真實世界的驚喜。就在 4 月 18 日週末午後，百名幸運中獎的 udn 會員受邀前往「MUVIE CINEMAS 松仁威秀」，共同參與《超級瑪利歐銀河電影版》電影包場派對。現場氣氛熱烈，豐富的報到好禮與有獎互動，更讓現場會員大讚「當 udn 會員真的太幸福」。

本次電影包場為聯合新聞網【銀河冒險】會員活動的首波登入獎勵。只需於 4/7 前登 (加) 入 udn 會員抽一次扭蛋，就有機會受邀參加《超級瑪利歐銀河電影版》電影包場活動。後續還有電影周邊抽獎資格，只要持續抽扭蛋，就能獲得更多抽獎機會。

報到處驚呼連連！人人有獎 LINE POINTS 與驚喜禮包誠意爆表

現場報到處擠滿排隊人潮，每位會員均可領取專屬驚喜禮包。（圖片提供／聯合新聞網）

活動當日中午，現場報到處擠滿排隊人潮。聯合新聞網在報到櫃檯為每位會員準備驚喜禮包和電影海報。不少會員在領取票券時，看到沉甸甸的禮物盒紛紛表示：「原本以為只是來看電影，沒想到還有禮物拿！」還有會員在完成報到後，帶著滿手禮物請工作人員幫忙拍照留念。

會員在完成報到後，帶著滿手禮物請工作人員幫忙拍照留念。（圖片提供／聯合新聞網）

除了報到處的會員專屬好禮，主辦單位還安排高互動性的小遊戲。只要完成報到手續，掃 QRcode 即可現領 LINE POINTS 5 點，人人有獎，直接讓現場氣氛在電影開演前就嗨到最高點。

只要完成報到手續，掃 QRcode 即可現領點數，人人有獎。（圖片提供／聯合新聞網）

噓小編快閃出擊，看電影受訪加送電影海報

電影放映後，驚喜並未畫下句點。udn「噓！星聞」小編主動出擊，在散場處進行快閃訪問，邀請會員分享電影觀後感。只要願意受訪、暢談對電影與活動的心得，就能加碼獲得一份電影海報。

udn 新聞小編進行快閃訪問，願意受訪分享心得的會員可獲得電影海報。（圖片提供／聯合新聞網）

現場不少大小影迷看到獨家海報紛紛報名，還有小朋友拉著家長一起踴躍接受採訪，從喜歡的劇情到角色大談特談，充分展現 udn 會員的熱情與高黏著度。

小朋友拉著家長一起踴躍接受採訪。（圖片提供／聯合新聞網）

讓閱讀成為價值：成為 udn 會員的「有感」好處

聯合新聞網表示，這場包場盛會的百位出席者，全是透過免費成為 udn 會員並參加聯合新聞網【銀河冒險】線上有獎活動被抽中的幸運會員。透過這樣的互動，讓 udn 會員與平台之間，不再只有「看新聞」的關係，而是能更貼近讀者的生活，提供更多優質的內容、體驗和實質回饋給會員。

4 月 18 日電影包場「MUVIE CINEMAS 松仁威秀」影廳現場。（圖片提供／聯合新聞網）

4 月 18 日的電影包場圓滿落幕，但這只是聯合新聞網一系列會員福利的一環。未來 udn 將持續結合各界資源，將「內容」與「生活福利」緊密結合。現在就成為 udn 會員，並維持每日登入習慣，下一次現場活動就換你入座！