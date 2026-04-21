台法科研聚焦戰略領域 吳誠文：台灣半導體為核心

第2屆台灣法國科學研究會議在法國舉行，國家科學及技術委員會主任委員吳誠文今天出席時說，地緣政治促使各國重視關鍵產業自主，台灣握有半導體實力，能成為可靠的供應鏈夥伴。

法國格瑞諾布－阿爾卑斯大學（UGA）與原子能暨替代能源委員會（CEA）合辦為期2天的第2屆台法科學研究會議，匯聚科學家、業界代表、機構領袖等近200人，除了鞏固既有合作，也將擬定2026年到2027年的共同研究創新重點。

吳誠文接受中央社記者訪問時表示，各國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄羅斯與烏克蘭戰爭等事件發生後，意識到關鍵產業自主的重要性，許多歐洲國家積極尋求與台灣展開科技合作，因為台灣掌握全球半導體先進製程技術，而半導體又是軍工、人工智慧（AI）、量子技術、太空科技等關鍵應用的必要產業。

他說，法方此次提供探索格瑞諾布（Grenoble）創新研發生態系的機會，也是想展現法國已啟動在半導體方面的實質投入，期望藉著台灣把研發成果轉為產業技術的能力，助法國重振半導體產業。

他還提到，若在半導體方面合作成功，高度仰賴先進晶片的AI應用如無人載具、機器人、量子運算等，也能進一步邁向自主，台灣雖無法單靠自己，但可利用半導體實力與自由民主國家結成同盟合作、互惠互利關係。

吳誠文舉例，法國有進步的太空科技，而台灣握有半導體和電子系統製造能力，在低軌通訊衛星本體、酬載、地面站、個人裝備等方面，台灣都有能力成為可靠供應鏈夥伴，與法國形成互補，這也是台法密切討論的潛在合作項目之一。

這場會議選在法國東南部的格瑞諾布舉辦並非偶然，這個地區是法國科技創新重鎮，UGA多年來也透過科研與台灣多所大學密切合作。

會議焦點涵蓋與台灣當前政策重心高度契合的AI、網路安全、太空科技、量子技術、半導體、健康、海洋科學、能源等戰略領域。

UGA校長拉赫內希（Yassine Lakhnech）致詞時說，這些都是攸關技術主權的領域，也是法國與台灣結盟可做出決定性改變的領域，「我們想建構的不是簡單夥伴關係，而是可持續且雄心勃勃的策略聯盟」，台灣在半導體、應用工程和精密技術上的成就舉世皆知，而法國擁有一流的基礎研究，可相輔相成。

國家實驗研究院院長蔡宏營發表專題演說，闡述台灣在半導體領域的全球領先地位，是基於數十年來持續推動科研、政策及策略性投資，並建立有效機制實現快速商業化，將研究轉化為產業成果。

法國高教部及外交部科技創新特使達梅瓦爾（Thierry Damerval）則在演說中提到，台法之間的對話被視為科學外交成就之一，雙方對於科學卓越性及其社會意義抱有共同價值觀和願景。

駐法國代表郝培芝、法國高等教育部歐洲暨國際事務主任喬吉（Donato Giorgi）、CEA副主委費尼耶（Bruno Feignier），以及向來力挺台灣的法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）等人士在開幕式中致詞，內容也呼應半導體及技術主權重要性。

國科會副主委陳炳宇，以及駐法代表處科技組長陳韋仁、教育組長陸美珍、經濟組長吳嘯吟等人士也出席開幕式。根據UGA提供的議程安排，法國國家衛生研究院（INSERM）與國家實驗研究院將於21日簽署合作備忘錄。