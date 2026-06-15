長照3.0升級！外看家庭適用社區長照，「聰明照顧」支持網再進化

除了透過專業的家照專員關心支持照顧者外，看見照顧者、分擔責任，是整個家庭、甚至整個社會共同面對的課題。 圖／家照專員吳安琪 提供

在高齡化與少子化加速的台灣，平均每5人就有1位是65歲以上的長者，失能風險隨年齡增加而上升，照顧逐漸成為社會及家庭最沉重的負擔。受到傳統價值的影響，即使請了外籍看護，家庭照顧者仍需背負「要顧好」的重責而難以真正放鬆。若不是透過長照資源協助、學會求助，身為主要照顧者的小柔很難想像，在父親中風重度失能後，自己是否還能回到職場，恢復原本的生活。

#長照家庭中照顧者的隱形重擔

過去長照2.0持續布建照顧資源，透過強化照顧服務人力與擴增長照服務資源，逐步提升服務量能。照顧服務人力自105年約2.5萬人，增至去(114)年的10萬餘人；長照服務資源亦由約700處服務提供單位，增加至1萬5千多處。不過，隨著失能人口增加與照顧需求加重，照顧壓力並未因此完全消解，特別是在家中有中重度失能長輩的情況下，主要照顧者仍需長期承擔高強度且難以中斷的照顧責任。

家照專員吳安琪觀察，主要的家庭照顧者常見是女性，且往往是家中經濟收入相對弱勢、或沒有固定工作的人。「大家會覺得她時間比較多、比較適合，就默默把責任放在她身上，甚至得辭掉工作回來照顧。」她指出，家人往往將焦點放在被照顧者身上，卻忽略主要照顧者同樣有家庭、有生活，也有孩子。

在這樣的結構下，即使家中聘僱了外籍看護，照顧壓力仍多半回到主要照顧者身上。吳安琪在實務觀察中指出，照顧者其實未能真正將照顧責任轉移給外籍看護，一旦長輩失能失智情形出現變化，照顧者們往往是眾人的責怪對象，「你不是有請外籍看護嗎？怎麼還把爸爸顧成這樣？」這樣的期待，讓照顧者承受極大的心理負擔。

家庭照顧者支持服務據點提供照顧者支援與照顧諮詢、到宅技巧指導等多元服務，減輕照顧者的負擔與壓力，有需要的民眾可多加利用，成為聰明照顧者。 圖／衛福部長照司 提供

#學習求援，練習成為「聰明照顧者」

因此，政府看見照顧者的困境，補助各縣市政府廣設「家庭照顧者支持服務據點」，由受過專業訓練的家照專員，協助提供照顧計畫諮詢、到宅照顧技巧指導，同時也會主動關懷訪視家庭照顧者，透過支持團體、紓壓活動及轉介心理協談等服務幫忙減輕照顧壓力，並鼓勵他們「練習把苦說出來」，成為懂得善用資源的聰明照顧者。

獲選為113年「聰明照顧者」的小柔，起初辭去工作返鄉照顧中風父親，但隨著照顧時間拉長，身心逐漸接近負荷極限。即使家中有外籍看護，她仍因求好心切而事必躬親，長期下來情緒開始失控，尤其在面對孩子時，更難以保持冷靜。當察覺到自己的狀態不對時，她選擇了對外向專業人員求助。

在家照專員的陪伴下，小柔開始參與支持團體，也接受心理師諮商。她逐漸理解，許多照顧者都陷入相似的困境，無法真正接受親人已經失能失智的事實，欲透過自己的努力讓對方「恢復原來的樣子」，卻在一次次期待落空中不斷責怪自己。「在心理師的幫助下，我才知道要先接受他真的失能了，並學著照顧好自己。」這是一場長期抗戰，照顧者唯有自己先站穩，照顧好自己，才有力量繼續往前。

如今，小柔雖然無法完全放下，但已重新回到職場。她形容，家照專員定期家訪、持續關心，對她而言就像「有人在拉住你」，在封閉又疲憊的照顧環境中，讓她知道自己並不孤單。

#打破聘僱外看家庭限制，打造社會共同照顧網

「照顧，往往不是選擇，而是默默落在最沒有選擇的人身上。」吳安琪指出，當社會將「孝順」、「照顧」、「家庭責任」理所當然地綁在一起討論時，照顧者就更難開口訴說自己的壓力與疲憊。因此，覺察照顧壓力、分擔照顧責任、主動尋求專業協助，不是對照顧者的同情，也不是示弱，更非外揚家醜，而是整個家庭、甚至整個社會需要打破及翻轉的照顧迷思。

衛福部部長石崇良表示，長照3.0放寬聘僱外籍看護家庭使用社區式日間照顧服務，並在照顧空窗期可使用各項長照資源，擴大對家庭照顧者支援。 圖／李清宇 攝影

為回應這樣的現況，長照3.0進一步強化對家庭照顧者的支持。衛福部部長石崇良表示，「希望讓長照不再只是單一家庭的責任，而是由社會共同承擔，讓照顧者不必因照顧而被迫離開職場。」未來政府將持續布建在地日照中心、小規模多機能與家庭托顧等一對多社區式長照服務，擴大喘息服務的使用管道，並提升家照共融據點的服務可近性，同時透過科技輔具與長照醫療的無縫銜接，降低照顧的複雜度，減輕照顧者負擔。

此外，長照3.0也放寬聘僱外籍看護家庭使用社區式日間照顧服務，並在外籍看護未到任、請假返鄉、轉換雇主、期滿離境或行蹤不明之照顧空窗期可使用所有長照資源。石崇良指出，外籍看護同樣需要休息與喘息，在全球人力短缺的情況下，應強化與受雇家庭之良性互動與支持機制，與受雇家庭融洽相處，進而提升照顧品質，這才是受照顧者最大的福利。

對小柔而言，若父親能透過使用日照中心服務而走出家門，重新與人互動，而非因聘僱外籍看護而減少外出，將更有助於回到社會。她認為人與人的連結與交流，往往比單純的在家肢體訓練更重要，甚至可以促使長者更有自主訓練的動機，這樣的政策對於外看家庭會有很大的幫助。

吳安琪也提醒，外籍看護並非「包山包海」。政策推動的同時，社會大眾的觀念同樣需要調整，當照顧不再被視為理所當然的犧牲，而是可以被分擔、被支持的責任，照顧者才有可能成為懂得求助、且能被接住的「聰明照顧者」，真正獲得喘息。

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