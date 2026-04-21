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惠宇秋紅谷 七期鉅作 千坪造境 新案登場

文／ 惠宇秋紅谷 提供

中台灣繁華之最 台中七期

台中七期市政特區，正以驚人的速度完成其作為「國際大城」的最後拼圖。從府會政經核心出發，不僅坐擁世界地標「台中國家歌劇院」，更緊鄰新光三越、大遠百兩大百貨龍頭，以及蔦屋書店、誠品生活等文化指標。

近年來，七期的發展規模與商務密度已全面比肩台北信義區。隨著旗艦豪辦引領金控中心、國際企業接力進駐，這裡不再只是台中的七期，更是面向世界的門戶。

全球頂級奢華飯店競相插旗，定義層峰生活圈

國際大城的價值，往往由頂級飯店的密度來決定。在現有的日月千禧酒店、林酒店帶動下，七期即將迎來最璀璨的飯店群像：

• JW萬豪（JW Marriott）： 全台首座萬豪旗下最高等級奢華品牌，即將進駐台中商銀總部「台中之鑽」。
• 安達仕酒店（Andaz）： 凱悅酒店集團旗下最具設計靈魂的精品品牌，預計2026年驚豔登場。
• 天成丰閣-樂捷、長榮「寓采」： 兩大集團先後入主，為高端商務與餐飲服務注入新活力。

此外，國泰「置地廣場 台中」攜手台北101團隊打造34層複合式摩天大樓，將頂級購物中心與豪辦合而為一，與周邊星級酒店連袂勾勒出全台最具質感的富域生活圈。

圖／惠宇秋紅谷 提供
圖／惠宇秋紅谷 提供

藍綠雙捷運串連交通樞紐，打造更有效率的高端生活

2025年台中捷運藍線正式開工，這條貫穿台灣大道的城市動脈，在「市政府站」與綠線交匯形成雙捷共構樞紐。未來從七期出發，連結高鐵與台中車站僅在轉瞬之間，軌道經濟的紅利正加速兌現。

不只是交通，更是產業動能與國際視野的延伸。七期坐擁國道1號與74號快速道路交織而成的核心輻射路網，隨著市政路延伸工程推進，能更高效串接中科、精密園區等「中部科技走廊」。更具優勢的是，透過便捷的交通系統緊扣台中港與國際機場，建構出陸海空高維度商務版圖，讓企業決策與國際接軌零時差。這份無可取代的地利條件，讓七期成為科技領袖與高階主管入主台中的首選版圖。

圖／惠宇秋紅谷 提供
圖／惠宇秋紅谷 提供

秋紅谷萬坪綠海，繁華都心最珍稀的自然靜謐

世界頂級住宅的共通點，皆是「出繁華，入寧靜」。一如紐約中央公園或倫敦海德公園，「秋紅谷」之於台中，正是那份不可取代的城市綠肺。這座萬坪綠海不僅提供了紓心的水景與自然林場，更在極度飽和的七期特區中，顯得極其稀缺。

圖／惠宇秋紅谷 提供
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惠宇營建機構以五十年的沉穩底蘊，定義七期雙塔地標新高度

惠宇營建機構始終堅持「嚴選地段、以人為本」的建築哲學。2026年，惠宇以深厚的建築底蘊，於七期秋紅谷特區精挑1,320坪、四面臨路的珍稀基地，規劃27層的雙塔建築地標。

本案推出2-4房高端住宅，專為追求質感生活的層峰人士量身打造，無論是自住、置產或傳承，這座矗立於秋紅谷旁的建築瑰寶，將滿足各界精英對於高品質居住空間的極致渴望，獻給懂生活、更懂品味的您。全案即將公開，敬請期待。

圖／惠宇秋紅谷 提供
圖／惠宇秋紅谷 提供

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