台美人傳統週5月登場 美PBS放映「看不見的國家」

5月為美國的「亞太裔傳統月」，當中第2週為「台裔美國人傳統週」。美國公共電視網將在5月播放描述台灣民主歷程的紀錄片「看不見的國家」，希望全美觀眾與年輕世代更深入瞭解台灣故事。

美國的亞太裔每年5月慶祝「亞太裔傳統月」（Asian American and Pacific Islander HeritageMonth），5月第2週為「台美人傳統週」（TaiwaneseAmerican Heritage Week），5月1日起，描述台灣民主之路的紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation）將於美國公共電視網（PBS）陸續播出，並於美國大學校園巡迴放映。

推動台灣經驗在美傳承的「台灣人公共事務會」（FAPA）總會會長林素梅表示，今年特別安排影片在亞太裔美國人傳統月月初、銜接台美人傳統週，於美國公共電視網首播，希望讓全美各地社群觀眾有機會直接認識台灣故事。

她說，台灣爭取民主的奮鬥歷程及身分認同長期遭邊緣化的經驗，讓經年不懈爭取台灣人身分正名的台美人社群有深刻共鳴。台美人傳統週邀請全美各界更深入探索台灣民主進程、國家地位與身分認同。

台灣人公共事務會與導演葛靜文（VanessaHope）、製作團隊合作，策劃推動全美大學巡迴放映，至今已吸引超過千名觀眾參與，活動預計前往全美11個州、19所大學，包括耶魯大學、加州大學柏克萊分校及佛羅里達大學等學府。

放映會同時進行專題座談，邀請外交官、政策制定者及學者專家出席，為新一代外交與國安領域人才提供更具體、深入的台灣視野。

5月1日起，看不見的國家將在美國各地公共電視網播映，讓美國觀眾更瞭解台灣故事並傳承給下一代。