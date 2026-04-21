推廣植樹 北台8縣市去年種123萬棵樹

中央將種樹政策列為重點，新北去年即串連北台灣八縣市組「北台區域發展推動委員會」，推動「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」計畫，八個縣市代表昨齊聚，宣布去年一年累計種一百廿三萬棵樹苗，每年減碳量超過一二八四公噸，成果斐然。

新北市長侯友宜預告，接下來將推「植樹教育巡迴車」，打破北台八縣市框架，前往全台各大景點商圈宣傳植樹知識與永續理念，邀全民響應種樹減碳。

新北市農業局說，北台區域發展推動委員會由新北、台北、基隆、桃園、宜蘭、竹市、竹縣及苗栗組成，致力區域合作與整體發展，建立專屬植樹資訊平台、提供免費苗木及媒合公有土地種植，公私協力在都市、郊區及臨海地區展開植樹行動。

除與學校合作推動校園植樹，也緊密結合企業ＥＳＧ行動及民間力量，因應氣候變遷調適，提升整體生態韌性，打造更多生物棲息環境，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）目標。

「讓種下一棵樹成為全民日常一部分。」侯友宜表示，計畫能在短短一年內達成百萬棵植樹成果，關鍵在各縣市政府與民間力量積極投入與協力合作，植樹不僅是一項環境行動，更是對未來世代的承諾，將推動多元植樹政策，結合都市造林、企業認養及社區參與。

昨天成果發表會上，表揚五十九家參與植樹行動的企業、團體及學校，其中「元杉森林」將植樹行動推展至全國，不僅在台東種下逾四萬棵樹苗，全國累計新植造林突破十三萬棵，致力維護生物多樣性，也與台大實驗林在花蓮縣推生物多樣性專案。