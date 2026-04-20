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天主教神父長年照顧重度智障 李棟樑捐款感謝並致敬

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑參觀聖嘉民啟智中心院生製作手工藝品，左為中心創辦人呂若瑟神父。 圖／軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑參觀聖嘉民啟智中心院生製作手工藝品，左為中心創辦人呂若瑟神父。 圖／軍聞社

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天前往宜蘭縣三星鄉的聖嘉民啟智中心慰問，除了按照慣例，以懷恩基金會及陳玲基金會創辦人名義，捐贈社會福利金給中心，並向創辦人呂若瑟神父與全體社工、教保人員致上最深謝意，感謝他們多年來在第一線照顧智力障礙的院生們。

李棟樑一行上午由會統企業副董事長李啟銘等人陪同，赴聖嘉民啟智中心。院生們興奮向「李爺爺」揮手問好。在呂若瑟神父與院方團隊的陪同下，李榮譽理事長逐一走訪各個活動教室，不僅親切地給予院生鼓勵，也對他們在紡織班的手工成果表示高度讚賞，現場互動溫馨。

86歲的呂若瑟神父是義大利威尼斯人，於民國54年來台服務。民國76年，他利用三星鄉大隱村一所廢棄修道院舊址，創辦聖嘉民啟智中心。嘉民（Camillus de Lellis，1550~1614） 是天主教靈醫會的創辦人，1746年由本篤十四世教宗封聖，1930年庇護十一世宣布為他醫療體系的主保聖人。

由於政府補助不足支付院生的開銷，107年6月，聖嘉民中心出現800萬元的財務缺口，呂神父被迫發出求救信，公開對外呼籲祈求援助。李棟樑看到聯合報的報導，立刻打電話到聖嘉民中心，承諾捐出20萬元。此年他利用到宜蘭勞軍的機會，首度到聖嘉民中心探望呂神父，承諾每年都捐助20萬元。馬英九總統時，授予呂若瑟神父中華民國國籍。109年他獲得醫療奉獻獎，到總統府接受蔡英文總統的表揚。

神父 李棟樑

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