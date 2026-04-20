國家檔案館6月辦國際研討會 美加檔案首長來台交流

國發會檔案管理局今天透過新聞稿指出，將於6月10、11日於國家檔案館舉辦「檔案管理數位治理與智慧服務國際研討會」，邀請美國、加拿大兩國國家檔案館前任及現任首長進行專題演講，促進國際交流。

放眼國外，國家檔案館是非常普遍的存在，與圖書館、博物館被視為知識體系的3大支柱。國家檔案館也被視為民主施政透明度指標，因為政府將施政紀錄開放給民眾閱覽應用、檢視，象徵政府與人民之間的信賴關係。

台灣首座國家檔案館去年啟用後，今年規劃於6月10、11日舉辦「檔案管理數位治理與智慧服務國際研討會」。研討會首日由美國國家檔案館前代理館長皮特森（Trudy Huskamp Peterson）以「數位時代下的檔案管理與服務」為題進行專題演講，以美國經驗分享數位工具如何協助檔案管理與服務；次日由加拿大國家圖書館暨檔案館現任館長維爾（Leslie Weir）講述該館與渥太華公共圖書館合作籌建Ādisōke新館的歷程，同時聚焦如何從傳統過渡到數位創新。

國家發展委員會檔案管理局局長林秋燕表示，此次研討會邀請國內外學者探討檔案數位能力、轉型與應用服務，並延伸討論AI倫理治理、數位能力提升等面向，確保推動檔案數位轉型的同時，兼顧資訊安全與公民賦權。

檔案局表示，此次研討會採實體與線上方式，均須事先報名，報名時間為4月20日至5月6日，詳情可至活動官網（https://naicam.com.tw/）查詢。