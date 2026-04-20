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台電擬重啟麥寮煤電環團批「帶血髒電」 台電：短期調度提升供電靭性

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台電擬短期調度台塑麥寮電廠燃煤機組發電3個月，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體今上午在立法院開記者會。本報資料照
台電擬短期調度台塑麥寮電廠燃煤機組發電3個月，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體今上午在立法院開記者會。本報資料照

因應中東戰事，台電擬短期調度台塑麥寮電廠燃煤機組發電3個月，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體今上午在立法院開記者會，喊話經濟部長龔明鑫，促台電與麥寮電廠停止簽訂購售電新約，否則不排除行動升級，更痛批麥電是帶血的髒電。

台電表示，國際戰事帶來能源供應不確定性，為協助天然氣調度彈性及提升電力系統韌性，台電參考各國普遍做法，5月起短期調度民營麥寮電廠機組，但台電全年用煤量不超過去年。

台電說，麥寮電廠1號與3號機目前均有操作許可及電業執照，依法可運轉，台電將持續與地方政府密切溝通，持續關注國際能源情勢，滾動調整應變策略，確保國人用電需求。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，中東戰爭引發全球能源危機，是1973年石油危機以來最大的一次，伊朗封鎖荷姆茲海峽50多天以來，卓內閣雖9度召開中東情勢因應會議，但卓內閣不思帶領全民做好節能等、加速能源獨立，只會用重啟麥電、減中火等分化國人。

他說，如果麥寮燃煤復辟，中彰投雲嘉在內的縣市，發電總用煤量將超過全國7成，雲林煤都發電總用煤量也將超過中火8成。如果台電自證迄今至6月中旬都供電充裕，為何還要在5月密室重啟麥寮煤電殺人？

立法院 經濟部長 中東

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