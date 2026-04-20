台灣支援資訊設備 強化阿根廷警民合作與社區安全

踏入2026年，北台灣房市最震撼的焦點莫過於新莊副都心。這座曾被譽為「新北信義計畫區」的重劃區，如今已正式蛻變為實力強勁的產經總樞紐。隨著各項國家級建設從藍圖轉為地標，加上與之聯動的「新莊北側知識產業園區」企業總部全面落成，雙區並進的強大動能，展現出「對位信義計畫區、比肩南港」的雙核心效應，超越過往的城市爆發力，吸引置產族在建設全面收割前夕，爭相進場卡位。 新莊副都心能穩坐新北總樞紐，關鍵在於其核彈級的交通條件。最受矚目的「溪北轉運站」BOT案已於2026年初由宏匯集團正式簽約啟動，結合客運轉運站與飯店住宿機能，預計2030年完工，「溪北轉運站」規劃17個大客運月台，更將徹底整合國道客運與機場捷運，規模直逼台北車站轉運站。 目前具備「預辦登機」功能的機捷A3站，與環狀線形成的雙軌金軸已完全成熟，加上施工中的環狀線北環段預計於2031年全線通車，屆時將直連三重、板橋、松山、新店。此外，國道一號五股交流道改善工程即將完工，大幅縮減了通勤族往返林口與五股的時間，聯外路網拼圖逐一補上！ 在產業佈局上，位於北側的知識產

2026-04-20 10:08