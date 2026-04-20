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台灣支援資訊設備 強化阿根廷警民合作與社區安全
駐阿根廷代表處、台灣僑社17日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）向當地第13區及13A警局提供電腦資訊設備，協助提升基層警務運作效率，並感謝警方長期維護僑社治安。
駐阿根廷代表謝妙宏表示，第13區為台灣僑社重要活動與生活區域，警方長期維護社區安全，提供僑民穩定生活環境；安全與合作是社會穩定發展的基礎，她代表台灣祝賀阿根廷警察節。
布宜諾斯艾利斯第13區面積約15平方公里，鄰近公園與學區，交通便利，為早期90年代台灣第一代移民聚居地之一，逐漸發展出台灣會館及亞洲商家聚集的社區型態。
阿根廷「全國警察節」為4月19日，警察節前夕，僑社亦致贈台灣特色產品，感謝警方長期在僑民主要生活與活動區域提供安全維護。
阿根廷僑務委員葛道爭表示，警方在布宜諾斯艾利斯唐人區活動期間提供安全支援，使僑民得以安心參與文化活動。阿根廷台灣僑民聯合會理事長洪瑞堂則感謝警方守護台灣會館及周邊治安，讓僑社活動得以持續推動。
布宜諾斯艾利斯第13區警局長馬里內利（LuisMarinelli）指出，台灣社群與警方已建立長期信任關係，警方將持續確保包括台灣僑民在內的各族群安全，並將相關設備用於預防街頭犯罪與市民服務。
第13A警分局長杜羅布沃尼（Diego Dobrovolny）表示，台灣援贈資訊設備有助提升行政效率與第一線警務運作，並肯定台灣僑社與警方的良好交流。
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