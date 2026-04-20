「新莊副都心」進入收割期！國家級建設、頂級總部全到位 稀有純住宅區成置產族瘋搶金礦

踏入2026年，北台灣房市最震撼的焦點莫過於新莊副都心。這座曾被譽為「新北信義計畫區」的重劃區，如今已正式蛻變為實力強勁的產經總樞紐。隨著各項國家級建設從藍圖轉為地標，加上與之聯動的「新莊北側知識產業園區」企業總部全面落成，雙區並進的強大動能，展現出「對位信義計畫區、比肩南港」的雙核心效應，超越過往的城市爆發力，吸引置產族在建設全面收割前夕，爭相進場卡位。

新莊副都心能穩坐新北總樞紐，關鍵在於其核彈級的交通條件。最受矚目的「溪北轉運站」BOT案已於2026年初由宏匯集團正式簽約啟動，結合客運轉運站與飯店住宿機能，預計2030年完工，「溪北轉運站」規劃17個大客運月台，更將徹底整合國道客運與機場捷運，規模直逼台北車站轉運站。

目前具備「預辦登機」功能的機捷A3站，與環狀線形成的雙軌金軸已完全成熟，加上施工中的環狀線北環段預計於2031年全線通車，屆時將直連三重、板橋、松山、新店。此外，國道一號五股交流道改善工程即將完工，大幅縮減了通勤族往返林口與五股的時間，聯外路網拼圖逐一補上！

新莊北側知識產業園區轉運站（溪北轉運站）將結合客運轉運站與飯店住宿機能，預計2030年完工。圖為模擬圖。 圖／國王大道 提供

在產業佈局上，位於北側的知識產業園區已是許多龍頭企業的插旗首選，包含科定、佳能、夏姿等知名大廠均在此設立營運總部，引領產業全面升級。而副都心核心區則由頂級商辦接棒，目前已完工的「宏匯 i-Tower」、「中悦IFC」、「悦Tower」等商辦大樓，匯集404科技、勤誠興業等高科技龍頭進駐。

新莊副都心建設逐步到位，展現出「對位信義計畫區、比肩南港」的雙核心效應。 圖／國王大道 提供

中悦建設機構也持續佈局新莊副都心，位於機捷A3站新北產業園區站旁指標性的「中悦國際中心」已於去年正式動工，基地擁有4741坪，規劃雙棟建築，分別為41層、25層，室內規劃約80至1295坪不等，屆時將是新北市單層面積最大的商辦案。

而新莊副都心的科技就業、居住人口，也同時為商業帶來強勁後盾。除目前營運穩定的宏匯廣場本館外，結合溪北轉運站的「宏匯廣場二期」計畫正緊鑼密鼓推進中，預計將於2030年正式完工，未來二期將以6000坪的美食天堂與複合式商場，搭配現有的新莊凱悅嘉軒酒店，交織出媲美東京、新加坡的國際化生活圈。

除此之外，被譽為台版清溪川的「中港親水綠堤」與國家電影及視聽文化中心，更為這座商業城池注入了濃厚的人文氣息，讓副都心的生活質感不僅僅是繁華，更多了一份從容的綠意與藝術底蘊。

中港親水綠堤為副都心增添綠意與人文氣息。 圖／國王大道 提供

在商業與產業密集開發的背後，副都心的居住空間顯得更為珍貴。數據顯示，副都心內僅有約20%的土地規劃為純住宅區。在商辦與商場林立的區域中，如「國王大道KING PARK」或已售罄的「國泰曦」等純住宅產品，因其居住純粹度高、機能完善且鄰近昌平國小等優良學區，成為高品質住宅市場的焦點。

房市專家分析：新莊副都心與知識產業園區從建設雛形到2026年，邁入成長收割期，未來環狀線、宏匯二期、溪北轉運站完工之時，副都心更是不同凡響。以居住板塊來說，不同於其他頭前、舊市區、塭仔圳，副都心的純住宅區因為地段相對稀有，且具備龐大的人口紅利、便利的生活機能，成為「交通樞紐、企業總部、頂級商圈、文化地標」優越地段，對於追求生活品質與資產增值的置產族來說，可以把握此時間，置產極具增值潛力的地段。