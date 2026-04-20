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陸籍生來台依親仍持用中國護照 內政部廢定居許可

中央社／ 台北19日電

一名中國籍陸姓學生以依親為由獲准在台定居後，民國114年搭機來台，但內政部移民署於入境查驗時，在他媽媽的資料袋發現他持用大陸地區護照，依法廢止他的定居許可。陸姓學生指並非故意持有，提起訴願，但遭行政院駁回。

根據行政院4月公布的訴願決定書，一名中國籍陸姓學生於112年12月以依親台灣地區人民林姓母親為由申請在台定居，並於113年12月獲准，後來於114年3月繳附喪失原籍證明、4月初設戶籍登記。

訴願決定書指出，但陸姓學生在114年10月自泰國飛抵桃園國際機場入境查驗時，被內政部移民署查獲持有大陸地區護照（效期至116年7月3日），因此依大陸地區人民在依親居留長期居留或定居許可辦法規定，廢止他的定居許可，並註銷定居證。

陸姓學生提起訴願主張，他原本以大陸地區護照申請1年學生簽證，在泰國清邁就讀，於114年2月註銷大陸地區戶籍後，一併取消學生簽證，因出境泰國時使用大陸地區護照而將該護照隨同帶回台灣，後續未再使用。

陸姓學生指出，他這次回台要以中華民國護照申請泰國學生簽證，入境時也使用中華民國護照，不料移民署人員在他媽媽拿的資料袋中查獲他持有大陸地區護照；他是13歲未成年人，並非故意持有，且保有在台戶籍對他的成長及生活至關重要，原處分顯然過重，希望撤銷。

內政部反駁，陸姓學生於114年4月2日辦妥戶籍登記後，114年4月17日至10月3日仍以大陸地區護照出入境泰國，持用大陸地區護照事證明確，符合兩岸人民關係條例第9條之1所定情形，依法廢止其定居許可，並無違誤。

內政部表示，陸姓學生是在大陸地區生活且在泰國求學至今，自他113年7月11日初次來台、至114年10月27日戶籍註銷日止，只在台47日，種種背景與台灣連結實屬薄弱，且陸姓學生114年10月31日已向移民署提供切結書，稱將返回大陸地區回復戶籍。

內政部說，陸姓學生為台灣地區人民林姓女子的親生孩子、且未滿18歲，依法得向移民署申請社會考量專案居留，並於在台合法連續居留滿2年，且每年合法居留期間逾183天後，得依兩岸人民關係條例向移民署申請定居，陸姓學生未來如有需求仍得申請。

行政院訴願審議委員會審酌，兩岸人民關係條例第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，違者除經有關機關認有特殊考量必要外，喪失台灣地區人民身分；大陸地區人民在台依親居留長期居留或定居許可辦法也規定，在大陸地區設戶籍或領用大陸地區護照，喪失台灣地區人民身分者，得撤銷或廢止其定居許可，並撤銷或廢止其戶籍登記。

審議委員會指出，陸姓學生的林姓母親原為大陸地區人民，92年與台灣地區人民結婚後獲准在台定居，但兩人於100年離婚；林女後來於101年與大陸地區人民陸姓男子結婚後，生下陸姓學生。

審議委員會說，陸姓學生114年3月繳交註銷大陸地區戶籍證明文件，卻繼續持用111年7月於上海取得的護照，已違反法律規定；至於陸姓學生仍得申請社會考量專案居留或定居，已兼顧未成年人權益，因此應維持原處分。

大陸 行政院 泰國

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