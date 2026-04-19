聯合報一周大事4/12~4/18

基隆捷運綜合規劃於113年1月經中央核定，續由捷運主管機關辦理路線與車站工程設計及都市計畫變更。基隆市轄內設北五堵(SB18)、百福(SB19)六堵(SB20)、七堵(SB21)、八堵(SB22)等站，其中北五堵SB18作為雙北進入基隆的首站，串連鄰近地區並承接科技研發與智慧經濟產業聚落。市府將以TOD大眾運輸導向開發模式以市地重劃方式整合辦公、商業、住宅及社福機能，縮短通勤、吸引人才，實現「在地生產、在地就業、在地生活」的城市願景。 隨著基隆捷運正式邁入施工階段，基隆市政府緊扣行政院「首都圈黃金廊帶推動方案」的戰略指導，將發展核心鎖定關鍵的 SB18 北五堵站。這項政策不僅是交通建設的躍進，更是驅動北五堵舊有倉儲區轉型為「基隆智慧科技園區」的核心引擎。 基隆捷運的建設，將大幅強化基隆與雙北間的連結，透過快速便捷的軌道運輸，實現「居住、生活、工作」的三位一體，徹底改變基隆的都市發展軸線與產業結構。園區規劃跳脫傳統工業區框架

2026-04-19 00:00