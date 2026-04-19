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聯合報一周大事4/12~4/18
國內
13日：總統府宣布，賴清德總統將在廿二日到廿七日率團訪問史瓦帝尼，這是賴總統上任後首度訪問非洲友邦。
14日：立法院三讀通過「兒童托育服務法」，條文明定，若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處六十萬元罰鍰。
16日：台積電董事長魏哲家在法說會中表示，「訂單非常強勁」，預估全年營收成長超過三成，台積電將在台灣、美國及日本同步擴建三奈米新廠。
國外
14日：川普政府計畫廿日啟動退稅系統，向美國進口商發還先前繳納而被最高法院判決違法的對等關稅稅款。
14日：國際貨幣基金（IMF）公布最新的「世界經濟展望報告」，由於中東戰爭引發嚴重的能源危機，若戰事及高油價持續更長時間，今年世界經濟成長率將降至百分之二點五。
18日：伊朗中央軍事指揮部宣布，鑑於美國「屢屢違背承諾」，將恢復對荷莫茲海峽維持「嚴格管制狀態」。
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