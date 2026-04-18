快訊

大甲媽遲了5.5小時進彰化 今晚民生地下道逾300警力防搶轎

員工惴惴不安…部分樓層撤櫃 新光三越台南中山店將熄燈？市府回應了

再掀風波？外媒曝至少2搜商船 通過荷莫茲海峽遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

全中運盛大開幕 賴清德以李洋為例勉勵選手勇敢追夢

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
全中運今晚盛大開幕，開幕典禮邀集在地團體愛+1擊樂團、鄒族pasunaeno合唱團、嘉義縣街舞培訓代表隊演出。記者魯永明／攝影
全中運今晚盛大開幕，開幕典禮邀集在地團體愛+1擊樂團、鄒族pasunaeno合唱團、嘉義縣街舞培訓代表隊演出。記者魯永明／攝影

2026年全國中等學校運動會在嘉義，今年有21個比賽項目，吸引超過2萬名選手及隊職員報名參賽，賴清德總統今晚至嘉義縣立棒球場參加開幕儀式，以運動部長李洋為例，指他高中時參加全中運僅獲銅牌，但不懈努力下，參加奧運奪得冠軍，鼓勵選手勇敢挑戰、突破自我。

賴清德說，全中運是中等學校運動競技最高殿堂，也是選手超越自我最佳時刻；李洋在高中時僅獲銅牌，展現毅力走出低潮，拿下奧運羽球男子雙打冠軍，鼓勵選手持續提升實力，在賽場充分展現訓練成果，成為文武雙全的運動選手，祝福大家未來在國際賽事爭光。

李洋說，全中運是運動生涯重要競賽，他高中時拿到羽球男子雙打銅牌，在這階段共同訓練的夥伴，未來都會成為生命中很重要的人，感謝國中老師讓他始終沒有放棄課業，高中教練也持續鼓勵他要精進自己，提醒他要好好讀書，希望以自身經驗勉勵所有運動員。

翁章梁說，全中運是奧運選手搖籃，開幕典禮邀集在地團體愛+1擊樂團、鄒族pasunaeno合唱團、嘉義縣街舞培訓代表隊演出，向全台選手表達誠摯歡迎，嘉義縣整合各局處及跨縣市資源，規畫賽事、整備場地，打造安全、公平、專業的環境，希望所有選手盡情發揮。

運動部長李洋、次長黃啟煌、次長洪志昌，中華民國高級中等學校體育總會長胡劍峯、嘉義縣長翁章梁等人參加開幕典禮，永慶高中青年大使團擔任旗手，永慶國中部學生陳彥蓉代表運動員宣誓。李洋點燃聖火火把，交給朴子國中學生黃珞旖、永慶高中學生林耘蓁持聖火。

全中運賽事共設21項競賽種類，包括20項必辦項目，田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球，以及1項自選項目武術，吸引全台超過2萬名選手及隊職員參賽。

全中運今晚盛大開幕，賴清德總統以運動部長李洋經歷為例，勉勵選手勇敢追夢。記者魯永明／攝影
全中運今晚盛大開幕，賴清德總統以運動部長李洋經歷為例，勉勵選手勇敢追夢。記者魯永明／攝影

全中運今晚盛大開幕，運動部長李洋分享自身經歷，鼓勵選手認真讀書。記者魯永明／攝影
全中運今晚盛大開幕，運動部長李洋分享自身經歷，鼓勵選手認真讀書。記者魯永明／攝影

全中運今晚盛大開幕，開幕典禮湧入上萬人相當熱鬧。記者魯永明／攝影
全中運今晚盛大開幕，開幕典禮湧入上萬人相當熱鬧。記者魯永明／攝影

賴清德 奧運 嘉義

延伸閱讀

竹縣之光！泰雅女孩郭怡萱亞錦賽勇奪拳擊銅牌

彰化拳擊人才開花 14選手披國家戰袍出征創歷年紀錄

全大運／115年中央大學全大運聖火抵達「國手搖籃」 116年北市大接棒

嘉義之光輔仁中學2高中生勇奪FTC台灣冠軍 4月底前進美國世界賽

相關新聞

全台土方之亂終於有解 中央找7處暫置置或最終去化

全國建築剩餘土石方幾乎無處可去，業者苦惱萬分，行政院長卓榮泰今視察彰濱土石暫置場，並表示這處暫置場下（5）月可啟用，未來將有台中港、台北港、高雄港等多處暫置場或最終去化場，去化量能提至到2.35億噸，可望解決產業燃眉之急。

全中運盛大開幕 賴清德以李洋為例勉勵選手勇敢追夢

2026年全國中等學校運動會在嘉義，今年有21個比賽項目，吸引超過2萬名選手及隊職員報名參賽，賴清德總統今晚至嘉義縣立棒球場參加開幕儀式，以運動部長李洋為例，指他高中時參加全中運僅獲銅牌，但不懈努力下，參加奧運奪得冠軍，鼓勵選手勇敢挑戰、突破自我。

影／石蚵文化季千人剖蚵今率先登場 外籍客也搶體驗直說好玩

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，現場湧入逾千名民眾，從在地鄉親到返鄉遊子、甚至外籍旅客都齊聚海岸，長條棧板上人手一把蚵刀，手起刀落間石蚵現身，民眾直呼「好玩又新鮮」，親身體驗當「青蚵嫂」、「青蚵兄」。

公視審委辭職 李遠：將請政院發信給立院重選委員

公共電視8名在野黨推舉的審查委員日前集體請辭，文化部長李遠今天重申，公廣集團20年前成立時強調的黨政軍退出規則清清楚楚，如果還要依照部分審委建議的要再政黨協商才提出董監事候選人，非常荒謬，公共媒體不能這樣做。

書記官月均加班逾50小時 超過上限無加班費、補休如「做白工」

司法案件量持續攀升，站在第一線支撐偵查與審判程序的書記官，卻正陷入人力大量流失與長期過勞的雙重困境。基層書記官透露，因近年詐欺、保單強制執行等案件量暴增，書記官長期處於超時工作狀態，平均每月加班超過50小時，然而法定加班時數上限是40小時，超過的部分無法申報或補休，形同「做白工」。

書記官超時加班成惡性循環 單一地檢署10個人就走1個

司法基層人力危機持續惡化，因工作量龐大、加班時數無上限卻無法申報加班費，書記官近年缺額與離職率逐年攀升，其中新北地檢署去年離職率高達10.53％。民眾黨立委邱慧洳表示，案件基層、人力流失，造成書記官「超時加班常態化」，全面檢討書記官加班時數及計費方式，提升薪資待遇，已勢在必行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。