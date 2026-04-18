快訊

大甲媽遲了5.5小時進彰化 今晚民生地下道逾300警力防搶轎

員工惴惴不安…部分樓層撤櫃 新光三越台南中山店將熄燈？市府回應了

再掀風波？外媒曝至少2搜商船 通過荷莫茲海峽遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／石蚵文化季千人剖蚵今率先登場 外籍客也搶體驗直說好玩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，兩名來自台中的外國交換生也開心參與，直說很有趣。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，兩名來自台中的外國交換生也開心參與，直說很有趣。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，現場湧入逾千名民眾，從在地鄉親到返鄉遊子、甚至外籍旅客都齊聚海岸，長條棧板上人手一把蚵刀，手起刀落間石蚵現身，民眾直呼「好玩又新鮮」，親身體驗當「青蚵嫂」、「青蚵兄」。

活動由金門縣政府參議張瑞心、金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣，與前縣長、現任台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯等人，率先下蚵田挑蚵揭開序幕；隨後眾人戴上手套、拿起蚵刀與民眾同場體驗，現場氣氛迅速升溫。

主辦單位指出，今年準備逾5000公斤帶殼牡蠣供民眾免費剝取，所剖石蚵可自行帶回料理，現場並提供石蚵麵線現場品嘗；活動尚未開始便出現排隊人潮，下午2時已有近千人等候入場，開放入座瞬間席位即被搶滿，人氣爆棚。

張瑞心表示，金寧鄉與海為伍，石蚵文化承載地方歷史與討海人精神，透過體驗活動有助深化民眾對海洋文化的理解。楊忠俊指出，石蚵文化季邁入第23年，已成為金門重要文化品牌，近年更結合校園教育，培養未來產業接班力量。

黃文欣指出，氣候變遷與海水升溫影響養殖環境，加上人力老化，傳承壓力日益加劇，需透過活動與政策吸引青年投入。楊鎮浯則認為，石蚵文化具備國際觀光潛力，應結合行銷與產業升級，提升附加價值並兼顧永續發展。

董森堡分享自身體驗表示，從採蚵、擎蚵到剝蚵的每個過程都相當辛苦，呼籲民眾購買石蚵時應尊重價格，理解這是討海人的辛苦收入，他並建議未來可規劃常態性的體驗據點，讓更多外國遊客在非活動期間也能體驗金門石蚵文化。議員吳佩雯則表示，這是她首次參與千人剝蚵活動，感到相當新鮮且深具意義，她指出透過實際參與，更能體會漁民工作的辛勞與價值，認為這類活動不僅具娛樂性，更具有教育與文化傳承的重要功能，值得持續推廣。

現場除「海景第一排」邊剝蚵邊賞景的體驗外，也有三代同堂全家出動，甚至推著輪椅長者到場參與；主辦單位另設非金門籍旅客專區，並以接駁電瓶車串聯古寧頭和平紀念園區與南山路停車區，提升動線效率，同時吸引德國與東歐學生加入，展現活動國際吸引力。

來自國立金門大學的4名護理系應屆畢業生表示，透過網路得知活動後相約參加，能在畢業前體驗在地文化相當難得，也更能體會蚵農辛勞，「未來吃蚵會覺得更感動、美味」。

金門縣政府表示，石蚵文化季系列活動將持續推展，4月25日至26日將於金門大橋金寧端周邊舉辦主場活動，結合音樂晚會、親子體驗、市集與社區展演，擴大文化觀光效益。

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，現場湧入逾千名民眾，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，現場湧入逾千名民眾，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，由縣政府參議張瑞心（左二）、金寧鄉長楊忠俊（右二）、鄉代會主席黃文欣（左一），與前縣長、現任台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯（右一）等人，率先下蚵田挑蚵揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，由縣政府參議張瑞心（左二）、金寧鄉長楊忠俊（右二）、鄉代會主席黃文欣（左一），與前縣長、現任台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯（右一）等人，率先下蚵田挑蚵揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，金門縣議員董森堡（右）、金寧鄉代表李俊龍（左）兩人體驗剖蚵。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，金門縣議員董森堡（右）、金寧鄉代表李俊龍（左）兩人體驗剖蚵。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，與會貴賓共同主持。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，與會貴賓共同主持。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，前縣長、現任台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯也首度下場剖蚵。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，前縣長、現任台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯也首度下場剖蚵。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午在古寧頭北山出海口登場，現場「海景第一排」坐滿人，大家邊剝蚵邊賞景，直說是難得體驗。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午在古寧頭北山出海口登場，現場「海景第一排」坐滿人，大家邊剝蚵邊賞景，直說是難得體驗。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯

延伸閱讀

新北桐花祭揭幕邁入29年 賞花兼承傳客家文化

媽祖遶境團秒殺 業者：國旅不能停在「賣房間」思維

限時3天！CHARGESPOT華山快閃店 回收舊行動電源最高可獲近千元借電券

時間層理、新摩登時代 國際首映後返台展演

相關新聞

全台土方之亂終於有解 中央找7處暫置置或最終去化

全國建築剩餘土石方幾乎無處可去，業者苦惱萬分，行政院長卓榮泰今視察彰濱土石暫置場，並表示這處暫置場下（5）月可啟用，未來將有台中港、台北港、高雄港等多處暫置場或最終去化場，去化量能提至到2.35億噸，可望解決產業燃眉之急。

全中運盛大開幕 賴清德以李洋為例勉勵選手勇敢追夢

2026年全國中等學校運動會在嘉義，今年有21個比賽項目，吸引超過2萬名選手及隊職員報名參賽，賴清德總統今晚至嘉義縣立棒球場參加開幕儀式，以運動部長李洋為例，指他高中時參加全中運僅獲銅牌，但不懈努力下，參加奧運奪得冠軍，鼓勵選手勇敢挑戰、突破自我。

影／石蚵文化季千人剖蚵今率先登場 外籍客也搶體驗直說好玩

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，現場湧入逾千名民眾，從在地鄉親到返鄉遊子、甚至外籍旅客都齊聚海岸，長條棧板上人手一把蚵刀，手起刀落間石蚵現身，民眾直呼「好玩又新鮮」，親身體驗當「青蚵嫂」、「青蚵兄」。

公視審委辭職 李遠：將請政院發信給立院重選委員

公共電視8名在野黨推舉的審查委員日前集體請辭，文化部長李遠今天重申，公廣集團20年前成立時強調的黨政軍退出規則清清楚楚，如果還要依照部分審委建議的要再政黨協商才提出董監事候選人，非常荒謬，公共媒體不能這樣做。

書記官月均加班逾50小時 超過上限無加班費、補休如「做白工」

司法案件量持續攀升，站在第一線支撐偵查與審判程序的書記官，卻正陷入人力大量流失與長期過勞的雙重困境。基層書記官透露，因近年詐欺、保單強制執行等案件量暴增，書記官長期處於超時工作狀態，平均每月加班超過50小時，然而法定加班時數上限是40小時，超過的部分無法申報或補休，形同「做白工」。

書記官超時加班成惡性循環 單一地檢署10個人就走1個

司法基層人力危機持續惡化，因工作量龐大、加班時數無上限卻無法申報加班費，書記官近年缺額與離職率逐年攀升，其中新北地檢署去年離職率高達10.53％。民眾黨立委邱慧洳表示，案件基層、人力流失，造成書記官「超時加班常態化」，全面檢討書記官加班時數及計費方式，提升薪資待遇，已勢在必行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。