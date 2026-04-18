全台土方之亂終於有解 中央找7處暫置置或最終去化

全國建築剩餘土石方幾乎無處可去，業者苦惱萬分，行政院長卓榮泰今視察彰濱土石暫置場，並表示這處暫置場下（5）月可啟用，未來將有台中港、台北港、高雄港等多處暫置場或最終去化場，去化量能提至到2.35億噸，可望解決產業燃眉之急。

卓榮泰今到彰濱土方場聽取施工簡報後表示，中央已進行好幾個月的跨部會協調，行政院內部也召開多次會議，針對北部土石方去化部分就召開超過25場會議，同時啟動跨縣市、跨區域的土石方處理協調溝通平台，陸續在北、中、南各地展開觀察與尋覓可作為土石方暫置場與去化場場地，並推動國家級「填海造陸」、「窪地回填」計畫，讓營建剩餘土石方去化獲得最終解決，彰濱崙尾暫置場36公頃土地最快下（5）月啟用收土服務，未來可容納144萬立方公尺土石方。

卓榮泰表示，除了彰濱崙尾土方場，中央以北、中、南三座港區為基礎，將在台北港、臺中港、高雄港（南星計畫區）等地，及桃園航空城、台南七股與沙崙、南投竹山，設置土方暫置場或最後去化場，相關去化方案將依法令、依程序辦理環境影響評估，去化量能可望提升到2.35億噸，解決產業界焦慮的建築剩餘土方難難並落實國土永續。

卓榮泰說，台灣港務公司今年9月起，將在台中港收容中部地區土方，增加的土方收容量從600萬提高到1300萬噸，彰濱崙尾暫置場啟用後，可進一步銜接臺中港去化作業；台北港北淤沙區土方暫置場3月初完成進場整地，本（4）月11日啟用收容，至於台南七股區暫置場，內政部國土管理署尚在努力中。