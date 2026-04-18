公視審委辭職 李遠：將請政院發信給立院重選委員

公共電視8名在野黨推舉的審查委員日前集體請辭，文化部長李遠今天重申，公廣集團20年前成立時強調的黨政軍退出規則清清楚楚，如果還要依照部分審委建議的要再政黨協商才提出董監事候選人，非常荒謬，公共媒體不能這樣做。

李遠今出席「繪本及圖文書學校開學日」活動，有媒體詢問相關問題。李遠說，昨天他已收到立法院的函，表示同意8名委員辭職，下一步他們會按照步驟，函請行政院再發信給立法院，請他們產生新的8名委員。

李遠說，外界一直認為這個僵局是文化部沒有協商，但這問題要回到20年前公廣集團成立時強調的黨政軍退出。當時遊戲規則清清楚楚，由行政院提名，立法院政黨協商出一組社會公正人士也就是審委，再由他們來投票。

李遠表示，這些審委已經代表社會公正人士，如果還要回去詢問政黨協商完要投誰，聽起來非常荒謬。大家已經誤解成什麼事都要政黨協商，但公共媒體就是不行。「台灣的公共媒體得來不易，公共電視今年28年，公共廣播集團今年滿20年。愈是在破碎、假消息充斥的媒體時代，公共媒體就愈重要，我必須守住制度，不能在這個時候妥協。」

他表示，不太清楚藍白為何去立法院修法規定董事會不能延任，同時又不讓文化部選出新任者。他認為，造成今天的困擾，是在野黨立委擱置所致，不能怪文化部。「一方面修法不讓原董事會延任，這會不會推向一個更壞的僵局，導致我們真的必須走下一步。」

李遠強調，他20年前就加入公共廣播集團，有很深的情感。這20年來我們經歷過許多荒謬的事，甚至有兩次長達1000天沒有成立董事會，大家還是熬過來。他呼籲大家要團結、不要擔心，他會一直堅持到最後，而且一定會有結果。