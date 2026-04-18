書記官月均加班逾50小時 超過上限無加班費、補休如「做白工」

司法案件量持續攀升，站在第一線支撐偵查與審判程序的書記官，卻正陷入人力大量流失與長期過勞的雙重困境。基層書記官透露，因近年詐欺、保單強制執行等案件量暴增，書記官長期處於超時工作狀態，平均每月加班超過50小時，然而法定加班時數上限是40小時，超過的部分無法申報或補休，形同「做白工」。

書記官工會理事長陳建燁指出，自從最高法院大法庭裁定保單可強制執行抵債，台北地院因轄區涵蓋全台大多數保險公司，收案量一年內狂增35%，即便從其他地方調度人力，仍難以負荷。書記官長期處於超時加班狀態，超過每月加班上限40小時的部分無法申報或補休。除此之外，還須承受來自當事人、法官、檢察官及考績制度的多重壓力。

他透露，司法院與法務部長期不願真實調查工時，過去多以每日8小時加班作為統計基準，與第一線實際情況嚴重脫節。根據司法院過去回報立法院資料，書記官平均每月加班已超過50小時；若遇重大案件，甚至需通宵工作，「做到看到隔天的太陽」。

行政院3月4日核定調增紀錄書記官的「增支專業加給」，由原本的4700元提高至6070元書記官，但這份歷經28年才等來的微薄調整仍難以挽救嚴重的離職潮。

陳建燁表示，目前四等書記官月薪約4萬4000元，二等書記官約6萬元，「即便調升至7萬元，也僅能勉強留住約六成基層人力，根本原因在於工作量過於龐大。」他早在八年前即已反映相關問題，但至今未見根本改善。儘管法務部與司法院近期有所回應，但時機已太晚。

他呼籲，主管機關應正視結構性問題，推動以下改革方向：包括區分書記官核心與非核心業務、設定案件量上限並建立工時預警機制；對於長期超時加班人員，應由單位主管及勞安機制介入，強制安排休假或調整工作分配；同時也應提升待遇與職務加給，並建立完善申訴與保障機制，以穩定基層人力。