書記官超時加班成惡性循環 單一地檢署10個人就走1個

司法基層人力危機持續惡化，因工作量龐大、加班時數無上限卻無法申報加班費，書記官近年缺額與離職率逐年攀升，其中新北地檢署去年離職率高達10.53％。民眾黨立委邱慧洳表示，案件基層、人力流失，造成書記官「超時加班常態化」，全面檢討書記官加班時數及計費方式，提升薪資待遇，已勢在必行。

根據法務部統計，近年來書記官缺額數及離職率逐年增高，其中新北地檢署去年離職率已來到10.53％，年末缺額高達45位；第二名則是台北士林地檢署，離職率高達8.05%，年末缺額達11位。

具有書記官資格的邱慧洳指出，近年司法案件呈爆炸式成長，書記官人均受理件數已從民國86年的1332件攀升至113年的3803件，增幅接近三倍；近五年提缺報到率更由66.20%降至56.58%，離職率則從1.82%升至3.94%，顯示基層人力流失日益嚴重。

邱慧洳說，當前最迫切的是終結「超時加班常態化」，加班費應依法確實給付，補休也必須讓基層真正能離線休息，不能淪為「名義補休、實際照常工作」。同時，書記官專業加給已28年未合理調整，即便今年僅小幅調升，仍無法反映長年通膨與實際專業負荷，待遇提升勢在必行。

檢察官出身的國民黨立委吳宗憲指出，書記官絕對不是「行政助理」，沒有書記官，檢察官和法官連一張傳票、一份裁定都無法準時發出去，案件也不可能順利結案。書記官要同時掌握程序進度、製作各式法律文書、紀錄偵訊內容、聯繫當事人與律師，還要面對當事人的高壓情緒與突發狀況，是把法律專業轉化為「實際運作」的關鍵角色。

吳宗憲提到，很多法院、地檢署老同事都不斷向他反映實際困境，例如人一少就要不停輪值、縱使有補休也很難請，長期下來，大家的身心健康都在透支。日前行政院核定調整書記官紀錄加給，但距離真正合理的待遇仍有很大差距。

吳宗憲強調，主管機關應全面檢討值班費、夜間及假日加班費計算方式，合理反映專業付出，強化薪資結構與職務發展並納入第一線意見，才能真正留住司法前線人才，避免改革藍圖淪為空談。