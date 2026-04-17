長照給付凍漲8年人力出走 居服員嘆：薪水不如麥當勞員工

長照給支付制度凍漲8年，基本工資、物價連年上升，業者面臨經營困境，居家照服員也陷入制度性貧窮，離職率居高不下，缺人力、沒利潤成了「新慘業」；市議員陳慧文、邱俊憲、湯詠瑜今偕業者代表召開調升給付倡議說明會，籲衛福部重新檢討給付基準，挽救岌岌可危的長照產業。

長照3.0已上路，但居家服務B碼、G碼給付標準連8年未調整，面對成本增加、通膨壓力，第一線機構承受人力流動與經營困境逐漸浮現，高雄市不少業者傳出面臨倒閉或轉手。

今天下午在市議會簡報室舉辦長照給付級距機制調整倡議說明會，包括聯合倡議召集人連順隆、高雄市家長聯盟總召洪志和、高雄市福齡長期照顧管理協會理事長黎明、居家長照機構負責人陳昭宇偕30多名名產業代表、律師出席，籲中央應依經濟指標調整給付，並推動公共政策平台連署，讓議題進入政策決策核心。

「130元永遠是130元，260元永遠是260元。」陳昭宇以最直白的語言，點出制度與現實的落差。他說，2018年至2026年，基本工資已從2萬2000元調升至2萬9500元，漲幅逾3成，連帶提高勞健保等雇主負擔。

同期間，物價上漲約15%，水電費增加3成，油價上揚5成，租金翻倍，給付標準未隨之調整，使長照機構長期處於「成本上升、收入凍結」的結構性壓力中。

陳昭宇直言，在薪資結構未改善下，餐飲與超商等產業起薪已幾乎超越照服員，「麥當勞員工的薪水都比照服員高，我們拿什麼留人？」

根據衛福部統計，居家照顧服務員人數9年間成長近4倍，但2025年首度出現下滑，由2024年的5萬4342人減至5萬4106人，服務個案數卻從28萬成長至36萬，2021年至2025年間，居服員離職率長期維持約40%以上。

目前中央聚焦於「非核心居家照顧示範計畫」，並未回應調升給付。對此，林順隆指出，該計畫預計於2026年第三季試辦，開放16歲以上、僅受訓12小時者提供陪同外出、購物、備餐等服務，給付標準為現行的85折。

連順隆質疑，專業照服員需接受136小時訓練，示範計畫卻大幅降低門檻，表面上擴充人力，當突發意外狀況，責任歸屬將難以釐清，這項計畫不僅未觸及給付不足的核心問題，反而可能進一步壓低服務價格與專業標準。

洪志和提到，中重度特教生的照顧需求，往往未能在現行評估制度中被充分反映，導致家長需自費補足資源缺口，現行服務範圍以居家為主，學校與家庭之間的接送空窗期無人承接，形成照顧斷點，他認為應將特教兒童與成人長照分流處理，以預防為導向。

黎明強調，業者正面臨制度性貧困的困境，一方面需遵守法規並承擔檢查壓力，另一方面給付上限限制薪資與福利調整空間，導致人力競爭失衡，市場還出現部分業者透過人頭公司設立多個單位規避監管的現象，破壞市場秩序。

高市府1月30日正式函文衛福部，建議調整給付標準，高市衛生局長照中心主任蔡孟純指，目前全國僅高雄提出相關建議，然而，中央於4月7日回函，仍以示範計畫作為主要回應方向，並表示將待試辦結束後，再評估調整可能性。高雄則未參與試辦，原因在於業界訴求為提高給付，而非接受折價方案。

公共政策平台連署約2200多人，距離5000人門檻仍有一段差距，陳慧文提醒民眾關心長照議題參與附議，只有達到門檻成案，才能強化政策倡議力道，邱俊憲則規劃串聯立委與跨縣市議會，擴大討論層級。

市議員陳慧文、邱俊憲、湯詠瑜今偕業者代表在召開長照給付級距機制調整倡議說明會。記者郭韋綺／攝影