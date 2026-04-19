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基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

文／ 基隆市政府

基隆捷運綜合規劃於113年1月經中央核定，續由捷運主管機關辦理路線與車站工程設計及都市計畫變更。基隆市轄內設北五堵(SB18)、百福(SB19)六堵(SB20)、七堵(SB21)、八堵(SB22)等站，其中北五堵SB18作為雙北進入基隆的首站，串連鄰近地區並承接科技研發與智慧經濟產業聚落。市府將以TOD大眾運輸導向開發模式以市地重劃方式整合辦公、商業、住宅及社福機能，縮短通勤、吸引人才，實現「在地生產、在地就業、在地生活」的城市願景。

隨著基隆捷運正式邁入施工階段，基隆市政府緊扣行政院「首都圈黃金廊帶推動方案」的戰略指導，將發展核心鎖定關鍵的 SB18 北五堵站。這項政策不僅是交通建設的躍進，更是驅動北五堵舊有倉儲區轉型為「基隆智慧科技園區」的核心引擎。

基隆與大台北北首都圈串接與角色定位示意圖。 圖／基隆市政府提供
基隆與大台北北首都圈串接與角色定位示意圖。 圖／基隆市政府提供

捷運建設帶動基隆五堵、六堵、七堵、八堵及百福社區等河谷廊帶。 圖／基隆市政府提供
捷運建設帶動基隆五堵、六堵、七堵、八堵及百福社區等河谷廊帶。 圖／基隆市政府提供

基隆捷運的建設，將大幅強化基隆與雙北間的連結，透過快速便捷的軌道運輸，實現「居住、生活、工作」的三位一體，徹底改變基隆的都市發展軸線與產業結構。園區規劃跳脫傳統工業區框架，透過 TOD（軌道導引開發）模式，打造具備高科技感與生態美學的智慧空間，提升環境品質，成為吸引跨國人才進駐的關鍵誘因。

北五堵地區將成為首都圈產業廊帶第一線。 圖／基隆市政府提供
北五堵地區將成為首都圈產業廊帶第一線。 圖／基隆市政府提供

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

基隆捷運不只是便捷的交通建設，更將是翻轉基隆產業結構的關鍵軸線。基隆市長謝國樑日前宣布，將在基隆捷運SB18（北五堵站）周邊推動「基隆智慧科技園區」，藉此將北五堵打造為銜接大台北地區的核心門戶，預估創造數萬個就業機會。

北五堵站是基隆捷運從汐止進基隆的第一站，位在台聯貨櫃和長春貨櫃之間，具地理優勢。智慧科技園區占地約30公頃，將透過都市計畫變更及市地重劃，預計將規劃17個街廓，25棟建築物，全區並透過立體連通設施系統及空橋串聯，如同「空中的道路」，連接建物立面。

北五堵地區車站周邊立體連通系統。 圖／基隆市政府提供
北五堵地區車站周邊立體連通系統。 圖／基隆市政府提供

實現「出站即辦公、下班即生活」

謝國樑指出，傳統產業園區有「上班塞車、下班冷清」的結構性痛點，導致城市活力無法延續。市府汲取香港環球貿易廣場(ICC)的開發經驗，推動TOD（大眾運輸導向開發）模式，期望打造有活力、全時段運作的產業生活園區。

謝國樑說，ICC經驗的核心在於「垂直城市混合使用」、「無縫銜接的交通樞紐」與「立體連通系統」，充分整合地鐵站、商辦與住宅。未來科技園區將在建物2樓設置完善的空橋系統，連通各棟建築，讓捷運、商辦、住宅與休閒空間高度整合，完備各項機能。

「要讓市民出站即辦公、下班即生活。」謝國樑強調，園區會將商務辦公、科技研發、居住與休閒機能高度整合於捷運周邊，打造產業、商業、住宅黃金比例，並參考市場需求，滾動檢討產業與住宅比例，確保開發能對應產業發展變遷。屆時為基捷第一站產業基地，公辦市地重劃方式開發，產業用地逾10公頃，並完善住宅、商服機能。

瞄準AI浪潮 爭取國際大廠進駐

在產業定位上，基隆市府展現搶攻全球AI商機的強烈企圖心。謝國樑透露，若電力供應無虞，將優先引進AI資料中心。因為具備強大算力的資料中心是推動城市競爭力的基礎，一旦成型，便能吸引對算力需求高的各類AI應用服務企業進駐。目前已有在地企業表達投資AI資料中心的濃厚興趣，也希望能招攬輝達雲端夥伴（NVIDIA Cloud Partner）等國際大廠，帶動基隆產業發展，成為大台北地區的科技新亮點。針對企業最擔心的供電問題，市府也表示將秉持招商精神，積極與台電協調對接，務求排除投資障礙。

2025基隆城市發展論壇大合照。 圖／基隆市政府提供
2025基隆城市發展論壇大合照。 圖／基隆市政府提供

綠色美學建築 鎖定青年宜居

除了發展科技產業，謝國樑對園區景觀與生活品質也有細膩規畫。在都市設計上，謝國樑市長強調因應基隆多雨氣候，建築設計時可選用適合在地氣候之建材，方秘書長進一步表示基隆「有山有河」的在地特色，開發建築時可評估透過景觀平台規劃與河岸景觀連結，形塑建築與自然環境和諧共生，並評估導入立體垂直綠化設計，營造綠意盎然的都市氛圍，設置10米園道人行與自行車系統，串聯綠色開放空間，並在坡腳劃設公園兼供滯洪池。

他要求在建築規劃時，務必考量基隆多雨的天氣，建築外牆應選用兼具耐候性與美觀的材料，產辦與商辦大樓可利用節能玻璃帷幕，展現科技感；並結合「複層植生」與「複層式露台」的設計增加綠化面積，打破傳統廠房的封閉感，打造兼具「高科技感」與「生態綠美學」的智慧科技園區。

在住宅配套方面，園區與香港ICC的高級住宅定位不同，園區更重視「青年安居」。都發處長謝孝昆表示，針對捷運開發區未來招商時，將引導開發商朝規畫「中、小坪數」住宅產品，提供在地就業青年優質居住選擇，有效緩解通勤壓力，並帶動地方發展。基隆智慧科技園區的五大核心效益，達成在地深耕三生共榮的目標，創造就業機會帶動經濟引擎，讓市民在完善設施公益共融下，透過立體連通系統，讓捷運到站即到家，能安心定居且安居住宅，以滿足在地生產、就業、生活，打造移居未來。

基隆捷運SB18站（北五堵）將成為基隆市產業轉型與城市發展的核心關鍵，目前基隆市政府正加速處理各項關鍵議題，並透過定期會議持續深化討論。在推動進度方面，此計畫已於去(114)年4月完成公告徵求意見，並於同年5月及8月舉辦地方座談會，以取得地方共識，逐步累積階段性成果。預計今年（115）年上半年提出都市計畫草案，隨後辦理公開展覽與說明會，正式進入都市計畫審議程序。(基隆市政府廣告)

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聯合報一周大事4/12~4/18

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