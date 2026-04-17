中正大學技轉案爆爭議 馮展華：沒賺錢就指控令人遺憾

前瞻傳動科技董事長簡鴻文昨天在立委葛如鈞陪同下開記者會，控訴中正大學前校長馮展華邀他參與產學合作，但技轉給民間機器卻無法順利運作。馮展華今天表示，對方自己沒賺到錢，就做這種事，讓他覺得很遺憾，相關設備已有其他公司持續使用3年，相信經得起驗證。

馮展華今天以機械工程學系講座教授身分出席中正大學前瞻綠色低碳製造基地揭牌典禮。他在受訪時表示，對方自己沒有賺到錢，就做出這種事情，讓他覺得很遺憾，相關研發設備已經過實測，也有其他公司穩定使用多年，相信研發成果能夠經得起考驗。

簡鴻文指出，馮展華2019年時任中正大學校長找上他，邀請他參加產學合作計畫，但實際取得設備無法穩定運作，影響生產進度，導致公司長期空轉，質疑技術成熟度與落地可行性，且部分設備未經同意被移回校內，影響企業運作，呼籲政府檢視產學合作監督機制。

中正大學表示，外界關心與「前瞻傳動公司」之合作案，技轉終止部分，是由前瞻公司提出清算需求，學校依程序辦理；此外，計畫設備製造與發包程序，皆依公開程序辦理，並受相關採購規範監督，相關設備則屬於國家科研經費所產出之成果，由學校負責管理與運用。

校長蔡少正說，整體合作案的資金均由學校專戶控管，所有支出需依規定核銷，檢附憑證並經審核程序，經費使用有完整紀錄，中正大學始終秉持依法行政立場，現已備妥相關文件與資料，全力配合司法及主管機關調查，盼透過制度化程序還原事件全貌。

中正大學技轉案傳出爭議，校方今天舉辦前瞻綠色低碳製造基地揭牌典禮，展示齒輪製程設備。記者黃于凡／攝影