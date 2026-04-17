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【即時短評】補教師偷拍獲緩起訴可繼續任教？現行法規出現漏洞

聯合報／ 聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中林姓英文補教業者涉偷拍獲緩起訴，遭家長質疑是否適合從事教職。圖／示意圖
台中林姓英文補教業者涉偷拍獲緩起訴，遭家長質疑是否適合從事教職。圖／示意圖

台中市一名林姓補教師因偷拍女性私密處及性行為，雖遭檢方裁定緩起訴，卻因受害者為「成年人」而非兒少，依現行法規無法登錄於「全國不適任教育人員通報及查詢系統」。此案引發社會憂慮，現行機制是否過度依賴受害者身分，而忽略了加害者人格特質帶來的潛在風險？應納入強制行政評估機制。

依據補習及進修教育法等法規，從事教育工作者，需經法院判決有罪確定，才會被登錄在「全國不適任教育人員通報及查詢系統」，而法院判決有罪的類型，包括性侵害防治法第二條第一項之罪，內亂、外患、貪汙、瀆職，或是被判刑一年以上，未獲緩刑宣告，以及涉犯兒少性剝削等損害兒少權益的行為。

林案的對象是成年人，且是妨害秘密罪，獲得檢方緩處分的宣告，不會由系統自動或經由通報納入，在現行的教師法規中，若不是針對學生，普通的「妨害秘密」前科常不被視為足以達到「禁教」門檻的重罪，再加上林男緩起訴。

目前的規範過於依賴「受害者是否為兒少」，但社會普遍認為，一個會對成年女子進行偷拍與妨害秘密行為的人，或其他刑事案件，雖獲得刑事緩起訴，但若持續從事教育工作，其人格特質仍具有一定風險性，恐有讓未成年學子至於不確定風險之虞。

對於涉及性別、隱私侵害的緩起訴案件，目前缺乏一個「強制評估機制」，即便對象不是兒少，也應交由專業委員會，評估其是否適合繼續在充滿未成年人的環境下，從事教育工作。

教育 補教 偷拍

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