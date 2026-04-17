鄭銘謙：完善核心技術保護 提升台灣高科技競爭力

面對全球供應鏈重組，法務部長鄭銘謙今天表示，核心技術保護已經不是產業議題，而是從企業到國家安全層面的國家競爭力議題，法務部責無旁貸，透過法制、執法與治理3層面，完善核心技術保護機制，兼顧台灣高科技國際競爭力。

財團法人人工智慧法律國際研究基金會上午舉辦「台美共製思維與保護策略國際論壇」，邀請台美智庫、產業、學界、法律與會計等專業領域代表，針對供應鏈重構下的機會與風險進行跨領域對話，鄭銘謙、數位發展部政務次長侯宜秀應邀發表開幕致詞。

鄭銘謙指出，台灣在全球供應鏈重組關鍵時刻，要如何兼顧核心技術保護，提升整體產業競爭力與國際合作，今天的論壇聚焦在台美共同製造與核心競爭力的保護。

他表示，法務部作為法律部門的主管機關，非常重視建構由企業到國家的多層次防護體系，台美共製的跨境布局，非常重要的就是核心技術的保護，現在已不是產業內部或法遵問題，而是從企業到國家安全層級的國家競爭力，乃至於世界高科技產業重組的問題，所以法務部責無旁貸。

針對強化保護機制，鄭銘謙表示，透過法制、執法、治理3層面強化；首先在法制面部分，持續推動國家安全法修法，明定國家核心關鍵技術要件，以及認定程序，另外增訂經濟間諜罪、國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，與營業秘密法構築層次化保護，讓核心技術的保護，提升到國家安全層次。

至於執法層次，鄭銘謙說明，執法機關由專責檢察官承辦國安案件，法院也是有專庭，強化、保護避免國家核心關鍵技術外流；治理層面則是由檢察機關積極與科學園區舉辦營業秘密保護論壇，透過座談會及案例分享，協助企業建立營業秘密保護和風險控管機制，並建立連繫平台，讓企業界即時獲得正確資訊與協助，完善核心技術保護機制。

侯宜秀致詞表示，台灣的產業到國外時，要如何形成有韌性的生態鏈，保護台灣原生核心產業，並與企業總部保持好的聯繫，需要和法律、財稅，乃至於軟體服務人才，保護和共同製造不是矛盾，是相輔相成、攻守兼備，才是國家級產業戰略。