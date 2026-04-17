快訊

新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

聽新聞
0:00 / 0:00

打165反詐騙專線還被收費 林俊憲曝還有1980、1995都非免費

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林俊憲今開記者會要求，政府編預算，將165、1980、1995專線改為免費。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委林俊憲今開記者會要求，政府編預算，將165、1980、1995專線改為免費。記者張曼蘋／攝影

民進黨立委林俊憲接獲陳情，撥打165反詐騙專線竟被收費，今指出國內部分重要諮詢專線，竟依所屬電信業者有不同收費標準，盼政府編預算，讓全民能免費使用。衛福部及刑事局憂心服務量能問題。NCC代表則說，若業者願以成本計費，並由內政部與相關單位公款支應，相信對民眾有幫助。

「怎麼會政府提供的反詐騙專線，民眾來求助竟然還要付錢？」林俊憲今開記者會表示，現行165專線因線路由中華電信提供，因此中華電信用戶及市話撥打為免費，但遠傳及台灣大哥大用戶撥打，則將以每分鐘1元計費，「難道在遭遇詐騙、急著求助時，還要先分辨用的是哪家電信？」

林俊憲說明，依現行機制，中華電信依NCC相關接續費上限的規定，向其他電信業者收取語音接續費。以114年為例，中華電信向其他業者收取的接續費，一般時段每分鐘約0.3241元、減價時段每分鐘約0.1575元；但遠傳及台灣大哥大向用戶收取的165專線通話費，卻是每分鐘1元。

根據NCC資料，114年中華電信向遠傳收取165專線接續費約9.6萬元、向台灣大哥大收取約9.3萬元；但若以遠傳用戶全年撥打165專線總通話約68.8萬分鐘、台灣大哥大用戶約99.1萬分鐘估算，兩家業者向用戶收取的總通話費分別約68.8萬元與99.1萬元。

林俊憲認為，民眾實際支付的費用，與業者支付的接續成本間存在明顯落差。既然是政府提供的反詐騙專線，還要收費不合理。且問題不只出現在165專線，1980張老師專線、1995生命線專線也是。119等專線早全面免費，顯示只是政府要不要做的問題。

NCC平台事業管理處副處長黃天陽表示，目前已有基本了解，過去在95年與104年也有過類似優惠方案。「如果政府認為基於公益考量，且業者願意以成本方式計算費用，並由內政部與相關單位以公款支應，相信這對有需要的民眾是有幫助的。」

衛福部心健司副司長鄭淑心則說，如果話費全免，確實能減少民眾求助時的猶豫，提高挽救生命的成功率。不過，鄭也提出實務考量，指出若一旦全免，民眾使用會更踴躍，這兩支專線是由民間志工接線，如進線量突然爆增，人力沒跟上，反而更難打進來，導致真正有心理危機的人無法及時獲處理。

刑事局副局長林故廷指出，目前市內電話撥打165不用錢，但透過手機撥打會產生轉接與服務費，若免收費後，增加的經費不多，重點在服務量能，盼立法院能通過相關法案，增加員警數量與接聽人力的配置。

林俊憲要求衛福部及警政署盡速研議，針對165、1980、1995等專線，由政府編列預算支應必要的接續費與通話成本，並請國家通訊傳播委員會協調各電信業者，在政府補助後，配合辦理不再向民眾收取通話費，讓這些求助專線真正做到全民免費。

民進黨立委林俊憲今開記者會表示，日前接獲陳情，民眾撥打165反詐騙專線時竟被收費。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委林俊憲今開記者會表示，日前接獲陳情，民眾撥打165反詐騙專線時竟被收費。記者張曼蘋／攝影

民進黨 刑事局 台灣大哥大

延伸閱讀

盼「宗教儀式」吸引心儀對象…她為愛狂付176萬 慘遭不讀不回

高雄警破獲假幣商詐騙水房 實體店面掩護洗錢上億

學生自傷通報暴增17.5倍！就醫恐中斷學習 教團批教部3年沒動作

假冒戶政詐騙套取個資　花蓮市戶政所籲提高警覺

相關新聞

打165反詐騙專線還被收費 林俊憲曝還有1980、1995都非免費

民進黨立委林俊憲接獲陳情，撥打165反詐騙專線竟被收費，今指出國內部分重要諮詢專線，竟依所屬電信業者有不同收費標準，盼政府編預算，讓全民能免費使用。衛福部及刑事局憂心服務量能問題。NCC代表則說，若業者願以成本計費，並由內政部與相關單位公款支應，相信對民眾有幫助。

教師行政負擔過重 蔡春綢籲落實專責化「把時間還給老師」

立法院上午進行國是論壇，立法委員蔡春綢針對教師權益發表談話，他表示現在老師把20%的時間放在教學，卻要把80％的時間放在行政工作，老師的管教權被剝奪，老師被濫訴、貼標籤，為了避免爭議老師選擇消極的不作為、不管教，教育環境備受影響，她希望行政院能落實行政專責化、把時間還給老師，把老師還給學生，並建立校園的法治支持系統，還給師生健康的環境。

搶救OHCA大作戰 圖解新北「多重派遣」 康復者冠全台

新北市消防局15年來串聯院前急救與院內治療，將搶救到院前心肺功能停止患者時間縮短5到20分鐘，4月16日更宣布康復患者破3千人。市府舉辦感恩活動，北北基桃14家合作急救責任醫院到場，現場模擬到院前緊急救護處置流程，包括119線上指導壓胸、多軌派遣及現場啟動院前葉克膜等。

歷史上的今天／1964年他破1萬小時飛行紀錄 獲乾元勳章

1964年4月17日，國防部頒贈一枚乾元勳章給我國空軍中第一個打破1萬小時飛行紀錄的飛行員汪正中，當中等身材的汪正中被他的同伴和部屬在歡呼聲中高高地舉起來時，他眼角有點潤溼但還是幽默地說：「我自己也不知道是怎樣飛行過了1萬小時，簡直就似乎有點糊裡糊塗的。」

基隆市政府提供最高36萬獎學金 讓基隆囡仔留家鄉拚未來！

面對少子化衝擊及跨縣市就學挑戰，基隆市政府持續推動就近入學政策，為基隆學子構築在地升學優勢。市府不僅提供高額入學獎金的強效誘因，更加碼獎勵在校成績優良與運動成績優異獎學金。期盼透過多元的獎勵機制，讓基隆囡仔能在熟悉的家鄉就學，成就理想的未來。 直升暖中，劉佳安勇奪29萬獎學金築夢 暖暖高中高一學生劉佳安在114年國中教育會考中奪下34.6的高分，出於對母校暖暖高中的深厚情感與認同，她毅然選擇留校直升。 劉佳安的優秀表現，根據基隆市政府的獎勵機制，除每學期可領取4萬元的就近入學獎學金，若持續維持班級前3名，還能加碼領取1萬元在校成績優異獎學金。估算高中三年期間，她累積可領取的獎金總額高達29萬元，而劉同學的案例說明，選擇在地升學不僅能擁有熟悉的學習環境，優渥的獎金更能轉化為未來探索多元領域的堅實後盾。 射擊強將堅定選擇就近入學，張祐銘獲頒運動優異升學獎學金 另一位展現「就近入學」優勢的模範，則是來自安樂高中的張祐銘，畢業

為下一代預留台北核心席次，南京復興精華地段「藏富密碼」正在發酵

近期股市屢創新高，資金動能強勁，相較之下，房地產市場顯得格外冷靜。在這樣的對比之中，一股新的資產配置趨勢悄然成形。部分高資產族群選擇在此時獲利了結，將股市成果轉入不動產，等待市場輪動的到來。 在通膨壓力仍在、金融市場波動加劇的背景下，這群嗅覺敏銳的投資者，比以往更加謹慎。他們不再追逐短期價差，而是重新審視什麼樣的資產，能夠長久陪伴家族、穩健跨越景氣循環。因此，具備地段稀缺性、保值性與居住品質條件的不動產，再度被納入核心資產配置名單。 市場降溫，反而凸顯出真正價值 台北市中心土地珍稀，是長期以來市場供需形成的事實。即便整體房市進入盤整期，2025年下半年以來，台

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。