打165反詐騙專線還被收費 林俊憲曝還有1980、1995都非免費

民進黨立委林俊憲接獲陳情，撥打165反詐騙專線竟被收費，今指出國內部分重要諮詢專線，竟依所屬電信業者有不同收費標準，盼政府編預算，讓全民能免費使用。衛福部及刑事局憂心服務量能問題。NCC代表則說，若業者願以成本計費，並由內政部與相關單位公款支應，相信對民眾有幫助。

「怎麼會政府提供的反詐騙專線，民眾來求助竟然還要付錢？」林俊憲今開記者會表示，現行165專線因線路由中華電信提供，因此中華電信用戶及市話撥打為免費，但遠傳及台灣大哥大用戶撥打，則將以每分鐘1元計費，「難道在遭遇詐騙、急著求助時，還要先分辨用的是哪家電信？」

林俊憲說明，依現行機制，中華電信依NCC相關接續費上限的規定，向其他電信業者收取語音接續費。以114年為例，中華電信向其他業者收取的接續費，一般時段每分鐘約0.3241元、減價時段每分鐘約0.1575元；但遠傳及台灣大哥大向用戶收取的165專線通話費，卻是每分鐘1元。

根據NCC資料，114年中華電信向遠傳收取165專線接續費約9.6萬元、向台灣大哥大收取約9.3萬元；但若以遠傳用戶全年撥打165專線總通話約68.8萬分鐘、台灣大哥大用戶約99.1萬分鐘估算，兩家業者向用戶收取的總通話費分別約68.8萬元與99.1萬元。

林俊憲認為，民眾實際支付的費用，與業者支付的接續成本間存在明顯落差。既然是政府提供的反詐騙專線，還要收費不合理。且問題不只出現在165專線，1980張老師專線、1995生命線專線也是。119等專線早全面免費，顯示只是政府要不要做的問題。

NCC平台事業管理處副處長黃天陽表示，目前已有基本了解，過去在95年與104年也有過類似優惠方案。「如果政府認為基於公益考量，且業者願意以成本方式計算費用，並由內政部與相關單位以公款支應，相信這對有需要的民眾是有幫助的。」

衛福部心健司副司長鄭淑心則說，如果話費全免，確實能減少民眾求助時的猶豫，提高挽救生命的成功率。不過，鄭也提出實務考量，指出若一旦全免，民眾使用會更踴躍，這兩支專線是由民間志工接線，如進線量突然爆增，人力沒跟上，反而更難打進來，導致真正有心理危機的人無法及時獲處理。

刑事局副局長林故廷指出，目前市內電話撥打165不用錢，但透過手機撥打會產生轉接與服務費，若免收費後，增加的經費不多，重點在服務量能，盼立法院能通過相關法案，增加員警數量與接聽人力的配置。

林俊憲要求衛福部及警政署盡速研議，針對165、1980、1995等專線，由政府編列預算支應必要的接續費與通話成本，並請國家通訊傳播委員會協調各電信業者，在政府補助後，配合辦理不再向民眾收取通話費，讓這些求助專線真正做到全民免費。