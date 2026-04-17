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台躍升美第4大貿易夥伴 麻州議會決議深化合作

中央社／ 華盛頓16日專電

美國麻薩諸塞州州議會通過友台決議，強調2025年台灣已是美國第4大貿易夥伴，也是麻州的亞洲第5大出口市場；雙方應深化夥伴關係與專業領域合作。

麻薩諸塞州參、眾議院15日分別通過友台決議，強調雙方共享民主法治及支持深化雙邊合作，駐波士頓辦事處長廖朝宏到場致意。

州眾院決議文恭賀總統賴清德、副總統蕭美琴就職2週年，肯定台灣民主成就、重視姊妹州友誼及台美對民主自由及法治價值的共同承諾，推動「總合外交」深化台美全面夥伴關係，支持擴大台灣國際參與。

決議指出，2026年不僅是美國建國250週年，更是台灣人民總統直選30週年，象徵台美對自由、民主及法治的堅定承諾。2025年台灣已成為美國第4大貿易夥伴，也是麻州在亞洲第5大出口市場，台灣與麻州的貿易投資往來持續成長。

未來雙方可透過簽署經貿交流備忘錄及設立駐台貿易辦事處，進一步深化生技、半導體、先進製造、人工智慧及國防產業等關鍵領域合作；支持台美簽署避免雙重課稅協定，促進投資就業，鼓勵擴大教育與民間交流。

決議寫道，美國對台政策基於1979年台灣關係法，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際機構，貢獻國際社會。

麻州州參議院也首度於近10年來通過友台決議，強調雙方對民主自由及法治的允諾，並對進一步深化台美及台灣、麻州經貿合作交流，展現支持。

美國 台灣關係法 賴清德

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