快訊

辦案過程曲折！金門首起盜墓案有內幕 新手賊鎖定陳顯墓一無所獲被逮

115會考倒數一個月！把握最後衝刺 考場時程、規定、備考要點一次看

戰火未平…俄軍大規模夜襲釀14死 烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北虐童案漏洞…監院籲科技監控通報納家暴受虐者 掌握加害者行蹤

中央社／ 台北16日電
監察院外觀。聯合報記者蘇健忠／攝影
監察院外觀。聯合報記者蘇健忠／攝影

針對竹北健身教練葉展皓虐童棄保潛逃案，監察院說，司法移審等程序有制度性漏洞，請司法院法務部及新竹地院檢討改進；另建議科技監控通報對象要包含家暴或受虐被害人，以利即時掌握加害人位置，保護被害人安全及遠離受虐恐懼。

監察委員葉大華、王美玉今天透過新聞稿表示，民國113年間新竹縣竹北市發生重大兒虐案，某健身房負責人及教練受託照顧幼童涉不當對待，新竹地檢署114年2月起訴葉展皓等3名被告，其中葉展皓移審至新竹地院，承審法官當庭諭知交保，但葉展皓隨後棄保潛逃搭機出境至柬埔寨，至今未到案。

監委調查，新竹地院於移審程序時未通知檢察官蒞庭，也未將具保處分送達檢察官，使檢察官無法對此處分提準抗告。但刑事訴訟法未明定移審程序須通知檢察官到庭，且實務上多數法院未將裁定或諭知處分送達檢察官，反映移審程序制度性漏洞。

監委說，司法院雖於114年陸續函文檢送「法院裁定通知函（稿）範例」供各法院及法務部參酌，但這對法官似無拘束力，建議司法院參酌外國立法例研修刑訴法移審制度，修法賦予檢察官移審程序合理知悉及參與權。

監委另調查指出，據本案決定葉展皓交保的受命法官表示，針對移審後是否延押，考量被害人已經受安置，且被告承認客觀犯行，已難以反覆犯案；另檢察官未舉證被告有「逃亡之虞」事證，因此無從實施防逃機制。

監委說，尊重法院決定羈押與否及羈押替代措施等，但葉展皓長期虐待兒童，若交保後未實施科技設備監控，難保沒有「反覆實行同一犯罪之虞」，嚴重威脅受害兒少的人身安全與證言。但承審法官並未從兒童權利公約揭示的兒童最佳利益與基本人權角度審酌，應檢討改進。

監委另調查發現，現行科控運作模式，正面臨軟硬體系統更新增購、設計不友善、人力短缺、家暴或受虐被害人難以即時掌握加害人位置、實務執行面需警政相關機關之協同合作等問題。

調查報告指出，現行科控通報對象並不包含被害人，使被害人難以即時掌握加害人位置資訊，時時處於恐懼中，因此請司法院及法務部應參酌外國法制，新增透過科技設備掌握受監控人於監控期間行蹤或活動，並設有雙向通報機制，協助被害人即時掌握加害人位置與動態，以保護被害人人身安全及遠離受家暴虐待的恐懼。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 監察院 虐童 檢察官 法務部 司法院

延伸閱讀

未鑑定「復歸社會可能」 殺兩警恐「可教化」逃死

涉包庇鍾文智免報到 信義分局前副所長李俊良涉貪起訴求刑8年

新莊幼兒園遭控不當對待 園方回應：監視器爭議未釐清

剴剴案社工遭判刑…工會批制度脫節卻由社工承擔 恐現「防禦性」服務

相關新聞

近5000項缺失！新建首座智慧監獄工程嚴重延宕 監院糾正2機關

監察院說明，八德外役監獄新建首座智慧監獄工程嚴重延宕，且有巨量驗收缺失及重複改善未果等情形，不僅難以紓解矯正機關超額收容...

竹北虐童案漏洞…監院籲科技監控通報納家暴受虐者 掌握加害者行蹤

針對竹北健身教練葉展皓虐童棄保潛逃案，監察院說，司法移審等程序有制度性漏洞，請司法院、法務部及新竹地院檢討改進；另建議科...

技轉給民間機器卻不能用 中正大學前校長遭控A走政府1.1億補助

大學與民間企業產學合作時有所聞。國民黨立委葛如鈞今陪同前瞻傳動科技董事長簡鴻文開記者會，簡鴻文控，遭國立中正大學前校長馮展華，技轉給民間企業機器卻無法使用，不僅使他們血本無歸，政府補助1.1億元也同樣不見了，學校還將公司研發機器搬回去，造成國家、民間企業及納稅人三輸。

剴剴案女社工判刑2年 「保證人地位」有責社工界憂心

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔；陳女否認犯罪，檢方建議從重量刑，台北地院今宣判，陳女過失致死2年、偽造文書無罪。可上訴。判決書中提及陳尚潔掌握收出養全貌，應有自願承擔保護義務之保證人地位，令社工界憂心，社工專業人員協會發布聲明，本案為社工首次面臨「保證人地位」與相應責任討論，但專業責任不該被無限擴張，系統失靈歸咎第一線社工，恐遺漏真正需修補的體系漏洞。

新北市美術館開館一周年 「光有回聲」以煙火x無人機雙舞台點亮夜空

新北市美術館即將迎來開館一周年，新北市政府文化局於4月25日、26日在美術館戶外園區推出開館周年活動，結合演唱會、市集、煙火及無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典。除邀請徐暐翔、白安、Bii 畢書盡、宇宙人、Gummy B等音樂人接力演出，兩日晚間壓軸推出以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，透過科技與藝術交織，點亮新美館夜空。 新北市文化局表示，本次夜間展演以「天空雙舞台」為核心概念，整合煙火與無人機同步演出，透過煙火綻放與無人機編隊飛行，打造具敘事節奏的立體光影展演。整體演出依循音樂編排，讓光影隨旋律流動，營造沉浸式的感官體驗，使觀眾在城市夜空中感受藝術與科技融合的全新表現形式。 在煙火設計方面，每場將施放超過2,500發煙火，透過高、中、低空層次進行整體編排，展現豐富且細膩的空間結構。視覺主軸將以五色柳煙火打造如瀑布般傾瀉的壯麗畫面，並搭配牡丹、輪菊等多層次花型煙火，

歷史上的今天／1964年美國務卿訪台 夫人赴多處參觀

1964年4月16日，美國國務卿魯斯克偕夫人及隨員等一行，上午乘專機自馬尼拉飛抵台北，首次前來我國作為期一日的訪問，我政府在松山機場舉行隆重的歡迎儀式，時任行政院長嚴家淦陪同他檢閱儀隊並接受19響禮砲致敬，在場歡迎的除時任外交部長沈昌煥夫婦外，尚有我駐美大使蔣廷黻夫婦，美國駐華大使賴特夫婦，各國駐華使節，立法委員趙惠謨等及美國僑民共3百餘人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。