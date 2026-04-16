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技轉給民間機器卻不能用 中正大學前校長遭控A走政府1.1億補助

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞（右）今陪同前瞻傳動科技董事長簡鴻文（中）開記者會。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委葛如鈞（右）今陪同前瞻傳動科技董事長簡鴻文（中）開記者會。記者劉懿萱／攝影

大學與民間企業產學合作時有所聞。國民黨立委葛如鈞今陪同前瞻傳動科技董事長簡鴻文開記者會，簡鴻文控，遭國立中正大學前校長馮展華，技轉給民間企業機器卻無法使用，不僅使他們血本無歸，政府補助1.1億元也同樣不見了，學校還將公司研發機器搬回去，造成國家、民間企業及納稅人三輸。

簡鴻文說，時任中正大學校長馮展華2019年找上他，並稱獲科技部補助9500萬元，開發新技術已成功，邀請他參加技術轉移價創計畫的產學合作公司，公司為前瞻傳動科技，因馮展華還任職校長，公司成立後由他擔任無給職董事長，資本額一億元。

簡鴻文表示， 中正大學一開始聲稱的新技術，F280切齒機、S280磨齒機，是做齒輪的加工具機，機器卻無法辦法運作，僅F280切齒機經長時間調整還勉強能加工，但S280無法施工，使公司空轉3年，空有技術但機器都不能用，還欺騙民間公司可以落實，共同投資成一家公司，原先規畫透過技術成立公司並由政府持股，但制度未被落實，資金回收機制失效。此外，部分機台在未經企業同意下被帶回校內，並被列為前瞻計畫成果，恐有誤導之虞。

另外，簡鴻文也指出，中正大學向政府請領1.1億元補助，結果所有的機器都沒有辦法運作，質疑國家資源沒有被有效地分配，且產學合作應要有監督機制，不然國家補助1.1億元，機器卻不能用、技術無法落實，案子竟然還結案，不僅是納稅人的錢不見了，也讓民間企業信任破裂，造成國家、納稅人還有民間企業三輸，只有藏在背後的不法人士得利。

葛如鈞說，作為民意代表，對於產學合作相關陳情案件有責任監督，產學合作原為促進產業與學界連結的重要制度，若因個案運作失當而影響整體信任，政府更應出面說明，外界質疑技術由大學移轉至民間公司過程中，相關單位與國科會可能涉及股權或制度責任，政府應調查整體架構。

葛如鈞強調，記者會目的在於促請主管機關啟動調查並提出說明，並非替個案定調；在預算審議期間，盼政府同步檢討制度設計與監督機制，確保產學合作回歸正軌，避免企業與國家資源再度受損。

前瞻傳動科技董事長簡鴻文與中正大學前校長馮展華群組對話內容。記者劉懿萱／攝影
前瞻傳動科技董事長簡鴻文與中正大學前校長馮展華群組對話內容。記者劉懿萱／攝影

中正大學 葛如鈞 國科會 國民黨 科技部

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