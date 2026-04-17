基隆市政府提供最高36萬獎學金 讓基隆囡仔留家鄉拚未來！

面對少子化衝擊及跨縣市就學挑戰，基隆市政府持續推動就近入學政策，為基隆學子構築在地升學優勢。市府不僅提供高額入學獎金的強效誘因，更加碼獎勵在校成績優良與運動成績優異獎學金。期盼透過多元的獎勵機制，讓基隆囡仔能在熟悉的家鄉就學，成就理想的未來。

直升暖中，劉佳安勇奪29萬獎學金築夢

暖暖高中高一學生劉佳安在114年國中教育會考中奪下34.6的高分，出於對母校暖暖高中的深厚情感與認同，她毅然選擇留校直升。

暖暖高中劉佳安同學(右)獲頒就近入學獎學金，左為單益章校長。 圖／基隆市政府提供

劉佳安的優秀表現，根據基隆市政府的獎勵機制，除每學期可領取4萬元的就近入學獎學金，若持續維持班級前3名，還能加碼領取1萬元在校成績優異獎學金。估算高中三年期間，她累積可領取的獎金總額高達29萬元，而劉同學的案例說明，選擇在地升學不僅能擁有熟悉的學習環境，優渥的獎金更能轉化為未來探索多元領域的堅實後盾。

射擊強將堅定選擇就近入學，張祐銘獲頒運動優異升學獎學金

另一位展現「就近入學」優勢的模範，則是來自安樂高中的張祐銘，畢業於明德國中射擊隊的他，是國內空氣步槍領域的強將，當初在優先免試入學管道中，他展現堅定意志，將唯一志願保留給安樂高中。

安樂高中張祐銘同學(左)獲頒運動優異升學獎學金，左為甘邵文校長。 圖／基隆市政府提供

張祐銘在高中三年間展現高度自律，將射擊運動中磨練出的專注力與抗壓性轉移至課業上，他每學期獲頒5萬元的運動優異升學獎學金，並憑藉過往全中運及各類盃賽的實戰經驗，持續精進技巧。日前透過繁星推薦，他已成功錄取國立聯合大學機械工程學系，成為基隆市推動多元發展、培育在地文武全才的最佳案例。

夢想基金鼓勵在地就學，會考達標最高領30萬

基隆市政府針對應屆優秀國中畢業生，設立了高額「就近入學獎學金」。凡設籍基隆並錄取基隆市市立高中，且國中教育會考成績達15分以上者即可受惠。表現最優異者，最高可獲30萬元獎金。在114學年度，全市已有399人次領取，實質減輕家庭負擔，實現自我多元展能。

暖暖高中鄭翔璘同學(右)獲頒就近入學獎學金。 圖／基隆市政府提供

助力學生持續精進，在校表現可獲加碼獎勵

基隆市政府為提升學生就學素質及促進學校優質發展，自114學年度起，新增在校成績獎勵，全班前3名可獲10,000元獎勵金，全班第4至5名可獲5,000元獎勵金。在114學年度，共計有221名學生達標，確保學子在各學習階段都能獲得肯定與支持。

重視多元發展，體育優異同享高額獎學金

八斗高中黃至昊同學(中)獲頒運動優異升學獎學金，左為許文璋校長、右為張玉環教練。 圖／基隆市政府提供

除了學業成績，基隆市政府同樣重視學生的多元發展，特別針對設籍基隆市的體育專長學生設立專屬獎勵，只要就讀基隆市公立高中，符合體育成績優異標準，最高同樣可獲30萬元獎金。在114學年度第1學期，共計35名學生受益。此外，為鼓勵文武兼備，若前一學期成績達全班前5名，更享有雜費與實習實驗費全免或減半的優惠，讓才華不受經濟限制。

基隆商工魏楨洋同學(右二)獲頒運動優異升學獎學金，左一為詹敏邑組長、左二為林子建校長、右一為張立杰教練。 圖／基隆市政府提供

在地就學省時省力，讓家成為最好的起跑點

基隆市政府表示，就近入學省下的通勤時間，能轉化為充足的睡眠與家人間的陪伴，將是學子衝刺學業的最佳動能。透過完善的獎勵制度，基隆正打造在地人才的優質搖籃，邀請學子留在這片熟悉的山海，勇敢追逐屬於自己的理想未來。(基隆市政府廣告)