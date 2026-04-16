近5000項缺失！新建首座智慧監獄工程嚴重延宕 監院糾正2機關

監察院說明，八德外役監獄新建首座智慧監獄工程嚴重延宕，且有巨量驗收缺失及重複改善未果等情形，不僅難以紓解矯正機關超額收容問題，亦無法成為首座智慧監獄，難以提升台灣矯正及人權形象，因此糾正法務部矯正署與八德外役監獄。

監察院透過新聞稿表示，監察院司法及獄政委員會今天通過由監察委員王美玉、張菊芳及郭文東提出的調查報告，糾正法務部矯正署以及所屬八德外役監獄，並請法務部檢討改進。

3位調查監委指出，行政院於民國106年8月核定「法務部矯正署八德外役監獄新（擴）建工程中長程個案計畫」，預期可紓解北部地區矯正機關超額收容問題；計畫總經費新台幣27億餘元，原訂期程自106年6月至111年12月，歷經4次修正計畫，計畫總經費增加至28億餘元，計畫期程展延至113年5月底。

監委提到，106年行政院核定計畫後，八德外役監獄辦理「法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程」，但原定111年竣工的第1階段及第2階段工程，直到112年3月及114年10月才竣工，逾期天數高達365天及1073天。

監委說明，且截至115年1月，分別還有253項及4846項缺失；又本計畫的第5次修正計畫，在113年5月底第4次修正計畫所訂期限屆滿後，超過1年8個月仍未完成核定。

監委談及，八德外役監獄於112年分2次辦理第1階段工程初驗及部分驗收，缺失項數分別達2279項及774項，且至114年7月28日，耗時2年多共辦理17次複驗，卻仍有16項缺失。

此外，監委解釋，114年8月至115年1月辦理第2階段工程分段查驗，缺失項數也高達5400項，且至115年1月28日，仍有4846項。

監委強調，八德外役監獄雖於112年7月25日先行進駐，但收容人數僅298人，占全監可收容人數11.15%，且進駐部分區域後，卻直到115年1月1日起才啟動全案維護保養合約，導致這段期間相關設備並無維護保養紀錄，除不利維護監獄營運安全，也易衍生後續履約及保固爭議。