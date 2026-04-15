內政部辦T-CERT教官共識營拚自助互助能力 AIT參與

內政部表示，今天首度舉辦「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）教官共識營」，美國在台協會（AIT）也參與交流，課程涵蓋災防、救護、搜救等5大學科，進行系統性種子教官培育，拚建立自助與互助能力。

內政部透過新聞稿指出，今天首度舉辦「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）教官共識營」，主持開訓的內政部政務次長馬士元表示，參考美國CERT體系，消防署自2024年起積極推動「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫」，發展專屬台灣的T-CERT培訓機制，期盼達到「自己的社區先自救」目標。

馬士元說明，截至2025年底，從社區到機構共培育1775位種子教官，並成功輔導成立195支T-CERT隊伍，累計培訓達3586名具備專業應變能力的民間核心隊員，大幅縮短災害發生初期的平均應變與通報時間；2026年更將針對101支新成立隊伍進行基礎培訓，擴大民間防災量能。

內政部表示，這次共識營的兩大核心為「接軌國際」與「教學教材優化」，透過與AIT實務經驗交流，健全台灣T-CERT運作機制，象徵內政部深耕民間初期應變能量的決心，打造更具韌性的安全台灣。

內政部解釋，這次並結合台灣在地國情與災害指揮架構，課程涵蓋A（通識類）、B（災防類）、C（消防類）、D（救護類）及E（搜救類）等5大學科，推動系統性種子教官培育，建立自助與互助能力。

內政部強調，未來將持續配合不同團體與機構需求，包含大型企業、醫療長照機構及韌性社區等，推動多樣化的T-CERT隊伍建置，並持續精進教官培訓與教材，確保訓練內容對接實務救災需求，建構T-CERT自助與互助的多元量能，以提升社會防災韌性。