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第三屆「人文企業獎」 4月24日獲獎企業分享實務經驗

聯合新聞網／ 台北訊
聯經出版／提供
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聯經「人文企業獎」至 2026 年已邁入第三屆。主辦單位將於 4 月 24 日（五）13:00 ，於經國七海文化園區「蔣經國總統圖書館」會議廳舉辦「人文企業獎案例分享會」，邀集本屆 12 家獲獎企業與團體，公開分享具體的實務經驗與推動心路歷程。

本次分享會的核心價值在於「教學相長」，在現今 ESG浪潮中，獲獎單位將展現除了數據指標外的「人文溫度」，包含社會關懷、文化傳承及人才發展等多元維度，如何將抽象的人文精神，轉化為具體的經營策略，為跨產業合作提供創新的思維模型。

活動邀請對永續經營、人文實踐有志之士免費報名參加，提供寶貴的跨界交流機會。場地座位有限，請至線上報名系統預約（https://forms.gle/aptus5cRKWPxvfCv5）。

■ 活動資訊

•日期： 2026年4月24日（五）13:00 ~ 16:30

•地點： 經國七海文化園區 — 蔣經國總統圖書館「多功能會議廳」

•地址： 臺北市中山區北安路303號 (由3號入口進入)

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