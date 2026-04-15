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兒托法修法加重罰則 侯友宜：配合中央、優化托育環境
立法院昨三讀通過「兒童托育服務法」修正案，針對托育人員虐童行為提高最高罰鍰至60萬元，並要求托育機構監視影像須保存30天。新北市長侯友宜今在市政會議後受訪表示，守護孩子健康平安成長是最重要責任，市府將配合中央修法，持續優化托育環境。
侯友宜指出，此次修法重點在於強化監視系統管理與影像保存時間，透過制度面補強，讓托育環境更加完善。他表示，「最重要的是讓托育環境更優質」，未來新北市會依照新法規定推動相關措施，也讓第一線人員權責更清楚，也能更安心執行工作。
近年托育安全議題備受關注，新北市新莊區先前曾發生幼兒園不當管教事件，監視器影像留存爭議也引發家長憂慮，也促使各界檢討監管機制是否完善。此次中央修法除提高虐童罰則外，也強化影像保存與管理制度，盼降低類似事件再發生的風險。
侯友宜強調，市府將全力配合中央政策，從制度面與執行面同步精進，持續守護孩子的健康與安全，打造更完善的托育照護環境。
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