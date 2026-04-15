兒托法修法加重罰則 侯友宜：配合中央、優化托育環境

臺北市中山區正迎來一波結構性轉變，以建國北路與民生東路為核心軸線，區域內同步啟動公辦都市更新、商辦與飯店改建，以及臺北大學建國、民生校區BOT開發案等多項重大建設，市容與生活機能持續進化，逐步翻轉過往印象，形成機能成熟與未來潛力兼具的住宅聚落，吸引自住與置產族群提前卡位。 觀察區域發展脈動，近期最受矚目的，莫過於由宏盛建設主導的「臺北南京龍江公辦都更案」，總投資金額近34億元，作為中山區軸線翻新的關鍵指標之一。隨著大型都更案陸續推進，帶動周邊老舊建物加速整合與重建，區域街廓正逐步更新，市容呈現由點到面的轉變。 除了都更案外，民生東路與建國北路沿線亦有多起商辦與飯店改建同步進行，形塑整體街景質感提升，加上臺北大學建國、民生校區BOT案已完成主體結構，未來將導入新型態空間機能，進一步活化區域動能，讓中山區不再僅是傳統商業與住宅混合區，而是邁向更具規劃性的城市生活場域。 在交通條件方面，該區緊鄰建國高架道路，具備快速串聯臺北市核心區的優勢。由建國高架往

2026-04-15 00:00