兒托法修法…基隆托嬰中心監視器雲端化 汰舊、新增160支

立法院昨三讀通過「兒童托育服務法」，條文明定若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等最高可處60萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存30日，應上傳至主管機關建置系統儲存並保密。基隆市政府今表示，配合新法通過，今年將全面汰換及新增共約160支，達到監視器無死角。

基隆市政府兒少處表示，在硬體設備與科技安全方面，市府年年初已針對全市18處公私立托嬰中心檢測監視器「健康檢查」，盤點其設置位置、功能及使用年限。

兒少處長吳雨潔說，配合新法通過，市府今年除將全面汰換及新增共約160支逾5老舊、無收音或具監視死角監視器外，更將同步啟動「全市托嬰中心監視影像雲端化」工程。

兒少處表示，未來監視影像將同步上傳雲端，有效確保資料完整性與透明度，讓安全保障再升級，避免調閱監控影像時監控影像「被消失」，導致受害家長求助無門。

在制度面，市府依規每3年辦理一次評鑑，去年已完成全市12家機構作業，指標涵蓋行政、教保、衛生、公安及消防五大面向。市府依評鑑結果採取差異化管理：優、甲等機構頒獎表揚並推廣經驗；乙等機構鼓勵增能；丙等機構則要求限期改善並由專家進場輔導，確保托育品質符合專業標準。

吳雨潔表示，秉持「監督與輔導並重」原則，除透過不定期訪視與稽查加強品質控管，亦同步強化托育人員專業培力與溝通平台，確保政策落實於第一線現場。

若托育機構未依規定妥善管理攝錄影音資料至少保存30日，可處負責人3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰；其情節重大或經處罰三次仍未改善者，得依情節輕重令停止招收六個月至一年、停辦一年至三年或廢止其設立許可。