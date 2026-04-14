快訊

白沙屯媽祖鑾轎輕觸病童 小手貼著轎5分鐘融化香燈腳的心

美軍啟動封鎖伊朗港口 五QA看懂怎麼封鎖、能逼伊朗就範嗎？

黃國昌指多次要金錢補償 李貞秀嗆一派胡言：快公布音檔

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴案催生兒托法三讀 虐兒最高罰60萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「剴剴受虐案」後幼兒托育受關注，立法院會主席副院長江啟臣敲槌三讀通過「兒童托育服務法」修正案。記者林俊良／攝影
「剴剴受虐案」後幼兒托育受關注，立法院會主席副院長江啟臣敲槌三讀通過「兒童托育服務法」修正案。記者林俊良／攝影

虐童事件「剴剴案」受到社會高度關注，立法院會14日三讀通過「兒童托育服務法」，衛福部感謝立院朝野共同支持法案。三讀法案明定，虐童最高處60萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存30日，並加以保密。若未依規定辦理，可處負責人最高30萬罰鍰。

為防止「剴剴案」虐童事件再度發生，行政院會2025年通過「兒童托育服務法」草案，將0歲到2歲托育規範單獨立法。衛福部說明，專法聚焦在整體托育服務制度的完善建構，共包括五大面向：

一、提高居家托育法律位階及執業資格：將輔導管理機制提升法律位階，明訂「居家托育」專章；透過源頭把關居家托育人員資格，完成職前培訓後應取得托育人員技術士證始得辦理登記；確立居家托育服務中心定位為行政委託性質，強化人員資格管理。

二、強化托育機構透明度及管理規範：中央主管機關應訂定全國一致托育機構評鑑指標；托育機構應訂定管理計畫、確實執行，並應公開人員資格、收托人數、收退費項目等資訊，以利民眾查詢；托育機構應建立托育人員參與托育服務及員工權益重要決策之機制，確保托育相關人員權益。

三、強化不當對待（照顧）案件處理機制：將現行地方政府處理不當對待(照顧)案件運作機制法制化，建立事件調查及審議機制；托育機構應裝設監視錄影設備，至少保存30日並將影像上傳至雲端異地備份保全證據；提高違法人員及托育機構處罰強度，新增居家托育人員違規記點制度。

四、因應家長需求提供多元化托育型態：公共托育家園正名入法，以完備法制化管理與輔導；新增社區互助式、部落互助式及職場互助式托育機構型態，並強化定點臨時托育服務管理規定，提供家長多元托育選擇。

五、加速布建公共化托育機構回應家長期待：放寬公有不動產以無償方式提供非營利性質法人使用，運用學校餘裕空間辦理托育機構免予變更使用執照，加速公共化托育機構設置。

三讀條文明定，為維護兒童人身安全及相關證據保全，托育機構應裝設監視錄影設備，妥善管理攝錄影音資料，至少保存30日，並加以保密。

三讀條文指出，托育相關人員若對兒童有身心虐待，或情節重大的體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待等行為，將處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人姓名及其所屬托育機構名稱。

三讀條文提到，若托育機構未依規定妥善管理攝錄影音資料至少保存30日，可處負責人3萬元以上30萬元以下罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰；其情節重大或經處罰三次仍未改善者，得依情節輕重令停止招收六個月至一年、停辦一年至三年或廢止其設立許可。

托育 兒童托育服務法 虐童

延伸閱讀

剴剴案催生兒托法翻修 虐兒最高罰60萬、監管雲須存30日

拍打、利剪…新北私立幼兒園涉不當對待幼童 裁罰2人

新莊幼兒園遭控不當對待 園方回應：監視器爭議未釐清

2歲幼兒遭拍打拖行不當對待 家長配秘錄器蒐證、教育局開罰

相關新聞

無人機營也有共諜！9國軍官兵賣國防機密遭訴

．國軍保防體系出現重大漏洞，橋頭地檢署偵結一起境外敵對勢力滲透案，起訴包含一名民間人士及9名現、退役軍職人員，其中更有特戰少校政戰官、陸軍中尉輔導長，就連海巡署都有軍官被滲透，甚至無人機營等精銳特殊單位同樣抓到共諜，檢方將10人依違反國安法起訴，建請法院從重量刑。

第七屆「總統創新獎」得獎名單揭曉 瑞昱半導體獲團體獎

總統府今天公布第七屆「總統創新獎」得獎名單。本屆團體組得獎者為「瑞昱半導體股份有限公司」及「社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會」；一般個人組得獎者為「國立清華大學通識中心與人文社會學院」蕭菊貞導演暨教授及「國立成功大學醫學院」王榮德名譽講座教授；青年組得獎者為「悠由數據應用股份有限公司」吳君孝總經理。

歷史上的今天／1982年準台北市長楊金欉 介紹茶會亮相

1982年新任台北市市長楊金欉將於4月19日就職，國民黨台北市黨部4月14日舉行茶會介紹楊金欉，而台北市議會原訂當月21日起進行的市政總質詢，為使繼任市長楊金欉有一段時間瞭解台北市政情況，決定變更議程，計畫把市政總質詢的時間，延至5月11日起進行7天。市議會並安排楊金欉於當月21日列席市議會，報告市政工作重點。

淨零轉型從信仰出發！環境部攜手大甲鎮瀾宮推動環保遶境飲食新文化

為落實宗教文化與環境永續的深度對話，環境部部長彭啓明及資源循環署署長賴瑩瑩日前往大甲鎮瀾宮參香祈福，並拜會廟方副董事長鄭銘坤。雙方針對年度媽祖遶境活動如何導入減廢理念深入交流，期盼透過跨界協力，將傳統宗教盛事轉型為環境友善的綠色典範，讓信眾在追隨媽祖的同時，也能實踐愛護地球的「善之循環」。

歷史上的今天／1963年政府撥款 烏來哈呅部落遷福山村

民國41年來自宜蘭的一支泰耶魯族（泰雅族）山胞，在烏來山區一個人跡罕至的山腰裡，建立名為「哈呅」的小村落，由於地上種不出足夠終年維持該村45名村民生活的糧食，豪雨來時，山洪暴發，這個村子一年裡頭總有1、2次遭遇沖沒全村的厄運，實在不易活下去，政府為改善這支形同化外的原民生活，決定撥款協助他們遷離此村，替他們帶來足以安居和耕種的新環境。

全開麥／「塑膠袋之亂」有錢也買不到？攤商民眾大調查竟有共同心聲？

中東戰火竟然燒向菜市場!「塑膠袋之亂」燒不停,有網友抱怨，買東西老闆拒絕提供塑膠袋,但老闆也哀號一捲塑膠袋從145元噴漲到250元,雖然政府喊增產「每人每天有10個塑膠袋」，但多數攤商和民眾卻感受到了嗎？我們實際街頭調查攤商和民眾,請他們投票說心聲,他們的第一名答案竟然是一樣的,結果讓人很意外!

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。