國土署：土方處理費降 函請地方稽核收費異常土資場

針對業界反映土方處理費用異常問題，國土署今天說明，經調查土資場收取土方處理費用，北部地區3月中旬土方處理費用平均1800元，4月上旬為1713元，土方處理價格已有下降。針對部分地區土資場收費異常，會函請地方政府全面稽核。

針對媒體報導，專家曝土方之亂問題，並呼籲中央協調土石方配套解方等。內政部國土署透過新聞稿回應，報導內容與實際情形有落差，在中央與地方政府合作下，目前清運GPS車輛約1.6萬輛，可滿足市場需求，且已簡化A點（出土地點）到C點（最終使用場所）土方運送機制，直接將土方做為原料使用。

國土署說明，已盤點土石方最終去化包含填海造陸可達2.35億立方公尺，並由民間共同協力，促使土方處理價格合理回歸市場。

針對業界反映土方處理費用異常問題，國土署表示，經調查土資場收取土方處理費用結果，北部地區3月中旬土方處理費用平均1800元，4月上旬為1713元，土方處理價格已有下降。

國土署解釋，同時，台北港自4月10日起，民間單一工程出土量門檻已降至2萬立方公尺，另符合公益性或配合國家發展政策的民間工程，也可以將土方運至台北港收容。此外，雙北市政府也已推動台北港土方暫置場，可加速提高雙北地區土方去化效率，透過中央及地方共同努力，加速平抑土方處理費用異常問題。

國土署指出，因此，關於部分地區土資場收費價格異常，會函請地方政府全面啟動稽核，如有具體違法事證，就移送公平會調查並依公平交易法懲處。

國土署說明，目前包括台北港暫置場、台南市南科特定區區段徵收工程、彰濱崙尾土方暫置場、台中港填海造陸計畫及南投防災示範公園收容土方等都陸續辦理，並將於4月27日召開中部地區收土說明會。

國土署提到，同時，經濟部正循環境影響評估法相關規定持續推動園區填海造陸開發計畫，後續可做為暫置場土方最終去處，並預計今年底開始收容，可望再擴大國內土石方收容量及持續解決去化問題。

國土署最後強調，為妥善處理國內土方去化問題，經行政院協調，已透過跨部會資源盤點、地方政府與營建產業相關公會互相協助，以及民間共同監督等，加速執行各項措施，完善國內土石方去化及全流向管理機制，並配合相關法制調整工作，以具體行動回應社會各界期待。