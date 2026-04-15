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中山民生軸線都更案動能匯聚 市容翻新帶動區域升級

撰文／ 詹宜芬

圖／海樺廣告股份有限公司提供
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臺北市中山區正迎來一波結構性轉變，以建國北路與民生東路為核心軸線，區域內同步啟動公辦都市更新、商辦與飯店改建，以及臺北大學建國、民生校區BOT開發案等多項重大建設，市容與生活機能持續進化，逐步翻轉過往印象，形成機能成熟與未來潛力兼具的住宅聚落，吸引自住與置產族群提前卡位。

觀察區域發展脈動，近期最受矚目的，莫過於由宏盛建設主導的「臺北南京龍江公辦都更案」，總投資金額近34億元，作為中山區軸線翻新的關鍵指標之一。隨著大型都更案陸續推進，帶動周邊老舊建物加速整合與重建，區域街廓正逐步更新，市容呈現由點到面的轉變。

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除了都更案外，民生東路與建國北路沿線亦有多起商辦與飯店改建同步進行，形塑整體街景質感提升，加上臺北大學建國、民生校區BOT案已完成主體結構，未來將導入新型態空間機能，進一步活化區域動能，讓中山區不再僅是傳統商業與住宅混合區，而是邁向更具規劃性的城市生活場域。

在交通條件方面，該區緊鄰建國高架道路，具備快速串聯臺北市核心區的優勢。由建國高架往南可迅速銜接大安、信義計畫區，往北則可直上中山高速公路，形成南北暢通的交通網絡。對於重視時間效率的自營商與企業主而言，「五分鐘跨區」的生活半徑，成為吸引進場的重要關鍵。

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市場觀察顯示，隨著房市回歸理性，購屋族對區域條件的評估更加重視長期價值與可預期發展。近期雙北來客量較去年逐步回穩，加上部分資金自股市轉入不動產市場，帶動具備保值性的產品詢問度提升，尤其是具備純住宅屬性與均質社區規劃的個案，備受青睞。

在區域房市結構上，中山民生軸線逐漸形成高端住宅聚落。例如預售案「西華璞園」主打大坪數規劃，單價已站上每坪200萬元以上，成為區域價值指標；而周邊成熟豪宅如「華爾道夫」等成屋案，也持續穩定支撐整體區域信心。建國北路沿線如「東騰千里」、「帝璽」、「雙橡園」等住宅聚落，則提供區域長期居住品質的實證基礎。

「宏築臻玥」建築外觀3D示意，周圍環境經電腦合成修飾。 圖／海樺廣告股份有限公司提供
「宏築臻玥」建築外觀3D示意，周圍環境經電腦合成修飾。 圖／海樺廣告股份有限公司提供

在此發展背景下，位於建國北路與民生東路生活圈內的「宏築臻玥」，以純住宅規劃切入市場，鎖定中山、大安在地客與自營商族群，該案總樓高地上24層、地下5層，主打36至55坪，規劃3房，排除小坪數產品，降低買方結構差異，強調住戶均質性。

產品定位上，「宏築臻玥」採無店面的純住宅設計，強化居住環境品質。基地臨路條件具備永久棟距優勢，部分高樓層戶別更可享有開闊視野，同時鄰近市立大同高中與長春國小等明星學區，兼顧家庭客層對教育資源的需求。

在價格策略方面，個案開價落在每坪150至160萬元區間，相較大安、信義等核心區動輒200萬元以上單價，形成約40至50萬元的價差空間，對於看重地段連動性與資產配置效率的買方而言，具備一定吸引力。

整體而言，中山區正處於機能成熟與市容翻新的交會階段，多重建設動能同步推進，使區域從過往的機能型地段，逐步升級為兼具居住品質與長期發展潛力的核心生活圈。在此趨勢下，「宏築臻玥」以純住宅與均質社區為主軸，切中當前市場對穩定與保值性的需求，成為承接區域升級紅利的代表個案之一。

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