聯合報一周大事4/5~4/11

1973年4月12日，台北市西門鬧區武昌街西寧南路口，當日清晨發生大火，14家商店被焚燬，2人因未及時逃出而葬身火窟；財物損失初步估計約新台幣千萬元。起火原因，待警方火場技術人員勘驗後始能確定。警方說，因大火意外身亡的2人是一對母子。台北市警城中分局調查，被火焚毀的14家店舖中，有6家是服裝店，這6家服裝店是久祥、日活、花旗、亞波羅、良佳、歌林，均位於武昌街，另外8家店舖是華英鐘錶眼鏡店、忠民鑲牙醫院、金星西藥店、梅林蜜餞店，金雞牌瓦斯爐店、台灣英文雜誌社、奇美點心世界、振發餅店，這些店舖，共有12棟，均為2樓木造磚屋，這些房屋都已有近50年歷史。

2026-04-12 00:03