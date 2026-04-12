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聯合報一周大事4/5~4/11
國內
6日：台灣獲世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ）核可，恢復為非洲豬瘟非疫區，再次恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟三大豬病非疫國。
10日：動物用藥新制原訂七月上路，然而因配套不足，引發獸醫、飼主反對，農業部宣布新制暫緩上路。
10日：國民黨主席鄭麗文在北京會見中共總書記習近平，她期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，從根本上消除所有的衝突誘因。
國外
6日：美國太空總署（ＮＡＳＡ）「阿提米絲二號」任務四名太空人完成約七個小時的繞月飛行，創下人類離地球最遠的太空飛行紀錄。
7日：美國和伊朗宣布停火兩周展開談判，並計畫重新開放能源運輸要道荷莫茲海峽。
8日：以色列大舉空襲黎巴嫩，造成超過二五○人喪生，威脅脆弱的美伊停火協議。
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