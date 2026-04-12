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聯合報一周大事4/5~4/11

聯合報／ 本報訊
中共中央總書記習近平在北京會見國民黨主席鄭麗文。（新華社）
中共中央總書記習近平在北京會見國民黨主席鄭麗文。（新華社）

國內

6日：台灣獲世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ）核可，恢復為非洲豬瘟非疫區，再次恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟三大豬病非疫國。

10日：動物用藥新制原訂七月上路，然而因配套不足，引發獸醫、飼主反對，農業部宣布新制暫緩上路。

10日：國民黨主席鄭麗文在北京會見中共總書記習近平，她期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，從根本上消除所有的衝突誘因。

國外

6日：美國太空總署（ＮＡＳＡ）「阿提米絲二號」任務四名太空人完成約七個小時的繞月飛行，創下人類離地球最遠的太空飛行紀錄。

7日：美國和伊朗宣布停火兩周展開談判，並計畫重新開放能源運輸要道荷莫茲海峽。

8日：以色列大舉空襲黎巴嫩，造成超過二五○人喪生，威脅脆弱的美伊停火協議。

國民黨 中共 鄭麗文 習近平

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1973年4月12日，台北市西門鬧區武昌街西寧南路口，當日清晨發生大火，14家商店被焚燬，2人因未及時逃出而葬身火窟；財物損失初步估計約新台幣千萬元。起火原因，待警方火場技術人員勘驗後始能確定。警方說，因大火意外身亡的2人是一對母子。台北市警城中分局調查，被火焚毀的14家店舖中，有6家是服裝店，這6家服裝店是久祥、日活、花旗、亞波羅、良佳、歌林，均位於武昌街，另外8家店舖是華英鐘錶眼鏡店、忠民鑲牙醫院、金星西藥店、梅林蜜餞店，金雞牌瓦斯爐店、台灣英文雜誌社、奇美點心世界、振發餅店，這些店舖，共有12棟，均為2樓木造磚屋，這些房屋都已有近50年歷史。

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