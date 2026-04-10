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彰化雲林光電弊案 監察院彈劾涉案2鄉長等人

中央社／ 台北10日電
監察院。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
監察院。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

彰化縣竹塘鄉長蔡碩任、雲林縣二崙鄉長鍾東榮等人涉光電弊案，全案由彰化地院審理中。監察院日前認定蔡碩任、鍾東榮以及彰化縣竹塘鄉公所課長紀松村等有圖利特定廠商以及收賄圖利特定廠商等違法失職事證，通過3人的彈劾提案，移送懲戒法院審理。

監察院今天透過新聞稿指出，蔡碩任、鍾東榮、紀松村辦理太陽能光電標租案圖利特定廠商，核有重大違失，違法失職事證明確，行為已損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失，已在7日通過監察委員浦忠成、蔡崇義所提彈劾案，將全案移送懲戒法院審理。

根據彈劾案文，蔡碩任與紀松村在任職期間辦理「彰化縣竹塘鄉第二、第六公墓及幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫」太陽能光電標租案、「竹塘鄉公有零售市場屋頂空間設置太陽光電發電系統租賃案」及「竹塘公園風雨球場屋頂設置太陽光電發電系統租賃案」等。

彈劾案文顯示，蔡碩任在竹塘公墓標租案上網公告前，便多次與業者面談標租案的詳細情況，並於標租案招標前，將招標公告稿影本及底價洩露給業者。

紀松村則被指，在竹塘公墓標租案招標公告前，將足以造成限制競爭或不公平競爭的相關資料與業者討論，讓蔡碩任屬意的光電廠商取得標案，從而圖利光電廠商，兩人皆顯有虧公務員的職責，損害公務員的廉潔性。

至於鍾東榮，彈劾案文提到，鍾東榮在辦理「雲林縣二崙鄉公所自強果菜市場及垃圾掩埋場設置太陽光電發電設備標租」太陽能光電標租案時，勾串光電開發商，於招租公告前應保密的招標文件內容洩予業者，並達成自強市場標租案收賄期約，使其屬意的光電廠商取得標案，因而獲得不法利益920萬元，並圖利光電廠商。

彈劾案文指，蔡碩任、紀松村及鍾東榮行為時分別身為鄉長及鄉公所課長，卻未依法行政，圖利自身或他人，相關行為除觸犯刑法、貪污治罪條例、政府採購法等規定而經檢察官起訴追究刑事責任外，另就行政違失責任上，也多有違反公務員服務法及公務員廉政倫理規範等規定，敗壞法紀及損害政府廉潔形象，違失情節重大。

監察院 彰化 光電

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