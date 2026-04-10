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內政部：北中南土方收容陸續啟動 加速去化

中央社／ 台北10日電

營建剩餘土石方處置與去化議題備受關注，內政部國土署今天說，經中央、地方合作，北中南土方收容陸續啟動，包含台北港第一階段土方暫置場防護設施已完成，後續將啟動進場作業，台中港南填方區的土方收容量也再擴增最多400萬立方公尺，有望加速民間土方去化。

國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，引發業者強烈反彈，中央因此提出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套措施。

對於土方擴增去化量能進度，國土署今天透過新聞稿指出，台北港第一階段土方暫置場防護設施已完成，後續將啟動相關進場作業，且台北港自4月10日起民間單一工程出土量門檻從原先的3萬立方公尺調降至2萬。

中部部分，國土署說，台中港南填方區的土方收容量擴增最多至400萬立方公尺，可望加速民間土方去化，彰濱土方暫置場部分則正在進行整地工程，預計17日進場施作，場域設施完成後交由彰化縣政府經營管理。後續為持續擴充中部土方收容量能，國土署表示，27日將召開中部說明會，對外說明彰濱崙尾土方暫置場、台中港填海造陸計畫及南投防災示範公園收容土方作業進度及申請流程。

至於南部，國土署表示，台南市南科特定區區段徵收工程預計5月4日開始收納民間建築工程土方，預估可收62萬立方公尺。

國土署強調，為完善土石方去化及全流向管理機制，將持續進行跨部會資源整合並積極溝通地方政府，加速執行各項措施。

內政部 土方

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