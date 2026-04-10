拉脫維亞國會友台小組主席齊翠蓮 獲頒睦誼外交獎章

拉脫維亞國會友台小組組團來訪，外交部頒贈「睦誼外交獎章」予小組主席齊翠蓮，外交部常務次長葛葆萱表示，齊翠蓮成功將這屆國會友台小組擴大至24名議員，創下歷史新高，對推動台拉雙邊關係不遺餘力。

外交部下午發布新聞稿指出，葛葆萱於9日代表部長林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」予拉脫維亞國會友台小組主席齊翠蓮（Ingrīda Circene），表彰她對台灣國際參與的長期支持，並午宴歡迎齊翠蓮所率訪問團一行。

葛葆萱致詞表示，感謝齊翠蓮自2023年起連續3年代表友台小組連署「福爾摩沙俱樂部」聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長，強力聲援台灣參與WHO，對參與聯合國、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）等國際組織，也持續展現堅定支持。

葛葆萱提到，齊翠蓮擔任友台小組主席期間，成功將這屆國會友台小組擴大至24名議員，創下歷史新高，對推動台拉雙邊關係不遺餘力。台拉兩國雖地理距離遙遠，但共享民主、自由及法治等價值，相信台拉關係在既有良好基礎下，將持續蓬勃發展。

齊翠蓮表示，台拉兩國不僅共享價值，也擁有相似民主化的歷史背景。兩國同為民主對抗威權的前沿國家，共同面對不友善且強大鄰國的挑戰，均深刻體會自由民主的重要性。台灣是世界上最進步的國家之一，盼台灣持續享有和平及繁榮，拉脫維亞將持續展現對台灣的堅定支持。

齊翠蓮另肯定台灣、拉脫維亞及立陶宛陶自2000年共同成立的「台拉立科技合作基金」，20餘年來成功深化三方科研合作，期盼台拉兩國未來持續在高科技、AI、經貿、研究、教育及醫療等領域深化連結。

外交部說明，訪團在台期間晉見副總統蕭美琴，拜會國防部副部長徐斯儉、環境部政務次長謝燕儒及朝野立法委員，並與台灣民主韌性及AI領域團體代表交流。