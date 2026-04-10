立院成立台柬國會聯誼會 藍委盼促進雙邊交流

立法院今天成立「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」，由國民黨立委鄭正鈐擔任會長。鄭正鈐表示，台柬官方互動有限，但雙邊經貿等民間交流具一定基礎，需透過國會外交平台維繫互動、累積善意，進一步促進台柬雙邊交流。

國民黨立委鄭正鈐今天在立法院舉行「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」成立大會，會中並推舉鄭正鈐擔任會長，國民黨立委呂玉玲、洪孟楷、羅廷瑋擔任副會長。

鄭正鈐表示，在台柬官方互動有限的情況下，期待透過國會外交機制，持續累積雙邊交流能量，深化台柬友好關係。

鄭正鈐指出，目前台灣與柬埔寨官方互動仍相當有限，但雙邊在經貿、台商、僑界及民間交流方面，始終具有一定基礎。也正因如此，更需要透過國會外交平台，持續維繫互動、累積善意，進一步促進台柬雙邊交流。

鄭正鈐表示，聯誼會能在今天順利成立，與洪孟楷的推動有很大關係。他在上一屆進入立法院後，因疫情因素，首度出訪的地點就是柬埔寨。當時正值柬埔寨詐騙事件頻傳，他與洪孟楷赴柬期間，曾協助受困民眾返台，對當地情勢與民眾處境感受格外深刻。加上今年適逢柬埔寨台商成立30週年，也讓此時成立聯誼會更具意義。

鄭正鈐指出，雖然柬埔寨台商整體規模未必特別龐大，但人數不少，且長年在當地深耕發展，是台柬關係中非常重要的一股力量。未來希望透過聯誼會，維持雙邊互動熱度，推動更多國會議員層級與民間層級的交流，也透過立法委員的角色，為台灣外交多加一份心力。

與會的外交部常務次長葛葆萱表示，柬埔寨為東協成員國之一，雖然台灣與柬埔寨目前沒有邦交，也未設立代表機構，但雙邊經貿投資與人員往來仍十分熱絡。感謝鄭正鈐於2022年8月赴柬埔寨訪問期間，與駐處及台商合作，成功協助受困民眾返國，展現對海外民眾安全的高度關注與實際行動。

鄭正鈐指出，「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」的成立，不只是國會外交的重要一步，也代表台灣持續重視與東南亞國家的互動與合作。未來將與所有成員共同努力，持續深化台柬在國會、經貿、民間及人道領域的交流，為台灣爭取更多國際理解、支持與友誼。