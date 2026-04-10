快訊

陽台「藏起來」更好？老公寓特殊格局掀熱議 網友正反意見不一

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

立院成立台柬國會聯誼會 藍委盼促進雙邊交流

中央社／ 台北10日電
立法院10日成立「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」成立大會，國民黨立委鄭正鈐擔任會長。鄭正鈐表示，台柬官方互動有限，需透過國會外交平台維繫互動、累積善意，進一步促進台柬雙邊交流。圖／中央社（鄭正鈐辦公室提供）
立法院10日成立「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」成立大會，國民黨立委鄭正鈐擔任會長。鄭正鈐表示，台柬官方互動有限，需透過國會外交平台維繫互動、累積善意，進一步促進台柬雙邊交流。圖／中央社（鄭正鈐辦公室提供）

立法院今天成立「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」，由國民黨立委鄭正鈐擔任會長。鄭正鈐表示，台柬官方互動有限，但雙邊經貿等民間交流具一定基礎，需透過國會外交平台維繫互動、累積善意，進一步促進台柬雙邊交流。

國民黨立委鄭正鈐今天在立法院舉行「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」成立大會，會中並推舉鄭正鈐擔任會長，國民黨立委呂玉玲、洪孟楷、羅廷瑋擔任副會長。

鄭正鈐表示，在台柬官方互動有限的情況下，期待透過國會外交機制，持續累積雙邊交流能量，深化台柬友好關係。

鄭正鈐指出，目前台灣與柬埔寨官方互動仍相當有限，但雙邊在經貿、台商、僑界及民間交流方面，始終具有一定基礎。也正因如此，更需要透過國會外交平台，持續維繫互動、累積善意，進一步促進台柬雙邊交流。

鄭正鈐表示，聯誼會能在今天順利成立，與洪孟楷的推動有很大關係。他在上一屆進入立法院後，因疫情因素，首度出訪的地點就是柬埔寨。當時正值柬埔寨詐騙事件頻傳，他與洪孟楷赴柬期間，曾協助受困民眾返台，對當地情勢與民眾處境感受格外深刻。加上今年適逢柬埔寨台商成立30週年，也讓此時成立聯誼會更具意義。

鄭正鈐指出，雖然柬埔寨台商整體規模未必特別龐大，但人數不少，且長年在當地深耕發展，是台柬關係中非常重要的一股力量。未來希望透過聯誼會，維持雙邊互動熱度，推動更多國會議員層級與民間層級的交流，也透過立法委員的角色，為台灣外交多加一份心力。

與會的外交部常務次長葛葆萱表示，柬埔寨為東協成員國之一，雖然台灣與柬埔寨目前沒有邦交，也未設立代表機構，但雙邊經貿投資與人員往來仍十分熱絡。感謝鄭正鈐於2022年8月赴柬埔寨訪問期間，與駐處及台商合作，成功協助受困民眾返國，展現對海外民眾安全的高度關注與實際行動。

鄭正鈐指出，「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」的成立，不只是國會外交的重要一步，也代表台灣持續重視與東南亞國家的互動與合作。未來將與所有成員共同努力，持續深化台柬在國會、經貿、民間及人道領域的交流，為台灣爭取更多國際理解、支持與友誼。

立法院 鄭正鈐 柬埔寨

相關新聞

司法院通過民訴法修正草案 推動送達制度數位轉型

司法院院會今天通過「民事訴訟法」及「民事訴訟法施行法」修正草案，拓展多元送達方式，完善送達規範，推動送達制度數位轉型，期...

煤電原為最後備援 經濟部卻先重啟麥寮電廠欠給個交代

美伊開戰至今，暫時停火兩周並進入和談階段。眼見和平有望之際，經濟部卻在空汙管制季甫結束的時刻，主動洽商售電合約已到期的台塑麥寮1號機、3號機燃煤機組重新披掛上陣，預計4月中旬完成招標，最快4月底發電。經濟部長龔明鑫曾向立法院承諾，燃煤發電應為「最後手段」，如今卻可能轉為計畫中的優先選項，政策前後落差，令人難以理解。

影／機器人中心揭牌 賴總統：我們不是做好看的

國研院國家智慧機器人研究中心今天在台南歸仁沙崙科學城揭牌。賴清德總統上午到場致詞表示，政府推動人工智慧新十大建設，要協助所有要創業的人，幫助100萬家中小企業應用AI，讓人民都能應用於生活。機器人中心，正是台灣邁向智慧科技大重要的一步。

「鄭習會」登場 央視快訊：習近平北京會見鄭麗文

•「鄭習會」正式登場。央視、新華社等大陸官媒上午11點發布快訊報導，「中共中央總書記習近平10日上午在北京會見中國國民黨主席鄭麗文。」鄭習會後，鄭麗文預計下午2點半在中國大飯店舉行記者會。這是國共兩黨領導人相隔10年後再度會面。鄭麗文今天身著深藍色套裝、別上國民黨黨徽、腳踩平底鞋微笑現身，10時10分與三位副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑從中國大飯店搭車出發。媒體問鄭麗文準備好了嗎？鄭握拳笑答「隨時準備好！」展現自信與從容。

寵物用藥新制將上路 民進黨團呼籲確保生命權及醫療權

「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」的寵物用藥新制，預定7月上路，外界認為配套不完善。民進黨立委郭昱晴、吳沛憶、賴惠員、市議員許淑華、戴瑋姍今天在立法院舉辦「守護生命不該有斷點：完善人用藥品用於動物的配套機制」記者會，表示在確保寵物生命權及醫療權前提下，做有效的藥品管理，若在臨床實務上仍有窒礙難行之處，農業部不應將法案冒然輕易上路，應持續與各專業團體研商，在有共識的基礎下，讓寵物醫療更有保障。

歷史上的今天／助受教育與訓練 1954年盲人之家開幕

1954年4月10日，台灣省盲人福利協會為推展盲人福利事業而設立的盲人之家，當日上午開幕，台北市數十名視障者前往參加揭幕式，由協會理事長柯潮洲主持剪綵，政府機關首長鄧傳楷、謝徵孚、陳仙洲及各界來賓等30多名，前往簽名致賀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。